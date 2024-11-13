На Ставрополье по итогам 2024 года ожидают роста турпотока

Количество туристов, посетивших Ставрополье в 2024 году, по прогнозам властей, может достигнуть 9 миллионов человек, на 10−12% превысив показатель предыдущего года.

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«Ежегодно наблюдается увеличение турпотока в Ставропольский край. По данным сотовых операторов, за период с января по декабрь 2023 года край посетили свыше 8,7 миллиона человек. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил приблизительно 8 миллионов туристов. Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что в 2024 году количество визитов в регион увеличится на 10−12% и превысит 9 миллионов человек», — рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

Он также отметил, что благодаря участию в эксперименте по введению курортного сбора, начавшемся в 2018 году, в городах-курортах Ставрополья удалось значительно обновить туристскую инфраструктуру и подготовиться к росту турпотока.

«Уже сейчас можно отметить значительные успехи этой программы. Все средства от курортного сбора пошли на развитие туристических зон — парков и скверов, обновление объектов культурного наследия и знаковых мест», — подчеркнул глава региона.

По данным Владимирова, на сегодняшний день в курортной сфере реализуется 50 инвестиционных проектов общей стоимостью около 101 миллиарда рублей.

Эксперимент по взиманию курортного сбора начал действовать в ряде регионов России с мая 2018 года. На Ставрополье в эксперименте участвуют города-курорты Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск, с августа 2023 года также Минеральные Воды. С 1 января 2023 года размер сбора в регионе увеличен с 50 до 100 рублей в сутки. От уплаты освобождены льготные категории граждан, а также жители Ставрополья, отдыхающие на территории своего региона.