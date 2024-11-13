Что посмотреть в Томской области

Томская область вошла в тройку лучших регионов Сибири по приросту количества туристов за девять месяцев 2024 года. Гости совершили уже 5,5 миллиона поездок по Сибири. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А гостиницы Томской области уже разместили почти 243,7 тысячи человек.

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Зачем же туристы едут в Томскую область? В первую очередь для того, чтобы увидеть настоящую Сибирь - бескрайнюю тайгу, болота, озера и реки. Именно здесь можно посетить один из самых больших болотных комплексов в мире - Васюганье. Его еще называют "вторыми легкими планеты". Площадь болот составляет 53 тысячи квадратных километров.

Еще одна уникальная достопримечательность Томска - деревянная архитектура. Это настоящий город-музей под открытым небом, где сохранились памятники деревянного зодчества конца XIX - начала XX века. Старинные дома с резными наличниками и узорами можно рассматривать часами.

Самый популярный формат путешествий "туризм выходного дня" - это когда жители соседних регионов приезжают только на выходные. Чаще всего прибывают из Новосибирской, Кемеровской областей, а также из Красноярского края. Примерно 20% приезжают из европейской части России. Спросом у томичей и гостей региона пользуются туры выходного дня и различные событийные мероприятия. Например, праздник Топора, фестивали "Этюды Севера", "Большой Амикан", "Янов день", гастрономические фестивали "Есть!" и "Жимолость".

В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Томская область получила единую субсидию на развитие туризма в регионе. Томск также развивает туристический центр города в соответствии с туркодом, что позволит сделать областной центр еще более привлекательным и комфортным для туристов.