Железноводск начали украшать к Новому году

Ставропольский Железноводск начинают украшать к новогодним праздникам. В городе-курорте установят световые конструкции и четыре новогодние елки в общественных пространствах.

«В парках и городских пространствах будут установлены световые декоративные конструкции. Появятся украшения на малых архитектурных формах и фонтанах», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для украшения используются светодиодные конструкции и гирлянды, позволяющие расходовать значительно меньше электроэнергии.

В Железноводске также появятся главные символы праздника — новогодние ели. Главная елка города появится в парке имени Станислава Говорухина, а для установки трех других предусмотрены Аллея любви, Школьный сквер и Курортное озеро 30'Ка.

Завершить работы по украшению города к новогодним и рождественским праздникам планируется до 16 декабря.