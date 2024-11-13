В Тобольске появится новая четырехзвездочная гостиница

В Тобольске возле Аптекарского сада построят новую четырехзвездочную гостиницу. Об этом сообщается в группе регионального ГУСа в социальной сети «ВКонтакте».

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«Гостиничный комплекс 4* Cosmos строится по адресу Красноармейская, 6а», – говорится в сообщении.

Общая площадь объекта составит больше 8,5 тысяч квадратных метров. Завершить строительные работы планируют в первом квартале 2026 года.

Напомним, в Тюменской области за год проживание в гостиничных номерах увеличилось в цене на 27%. В третьем квартале средняя стоимость за номер составила 3,4 тысячи рублей, а средняя длительность пребывания – от двух до четырех дней.