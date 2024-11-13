Отдых зимой: куда уехать из Ульяновска и на что посмотреть

Жителей Ульяновской области, планирующих провести отдых в следующем в одиночку, может заинтересовать городские маршруты внутри РФ и за границей. Масштабные праздничные мероприятия организуют в Москве и Петербурге, что популярно у туристов. Такой отдых обойдется ульяновцам в 24-50 тысяч рублей.

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Также пользуются популярностью групповые экскурсионные туры на Байкал, их стоимость составляет от 60 до 140 тысяч рублей.

За экзотикой и теплом ульяновцам предлагают отправиться на Шри-Ланку (средняя цена поездки 105 тысяч рублей) или в Таиланд (около 150 тысяч на человека).

Семейный отдых

Для него стоит выбрать курорты, подходящие для отдыха людей разных возрастов. Отличным вариантом могут стать Красная Поляна, Шерегеш или Эрджиес. Для любителей теплого климата туроператоры предлагают Турцию (от 147 тысяч рублей), Египет (208 тысяч), ОАЭ (350 тысяч), пишут «Главные новости Ульяновска».

Исполнительный директор ООО «Планета Стран» Екатерина Кислицына отметила, что стоимость поездки меняется в течение недели. Она посоветовала путешественникам обратить внимание, что цены могут отличаться не только по месяцам, но и по дням.

Преимущества зимнего отдыха за границей являются теплый климат, разнообразие мероприятий, а также фестивали и ярмарки. Однако отдыха в России зимой обещает красивые пейзажи, культурные традиции и удобные транспортные маршруты и общение.

Гендиректор ООО «Планета Стран» Татьяна Бурлова добавила, что перед поездкой необходимо взять одежду по сезону, проверить документы и деньги в приемлемой для страны валюте. Также стоит взять аптечку, фотоаппарат и мобильный телефон.

Погода и климат

Зимой в Красной Поляне температура колеблется от +4 до -2 градусов, что подходит для зимних видов спорта. В Таиланде или на Шри-Ланке температура поднимается до +25 градусов и выше.

Когда ехать

Представители туристических компаний рекомендуют планировать отдых заранее. Акции раннего бронирования позволяют выбрать отели по привлекательным ценам. Ожидается, что цена на хорошие отели вырастет на 30-40% к началу сезона.

Осенью стоит забронировать летний отдых с минимальной предоплатой.

С ноября по май ульяновские туристы предпочитают Таиланд, Шри-Ланку, Кубу, Индонезию и Мальдивы на 9-11 ночей.

Что посмотреть в России

Москва изобилует историческими памятниками. Собор Василия Блаженного, Красная площадь и Кремль являются главные символы столицы. Третьяковка привлекает ценителей со всего мира.

В Санкт-Петербурге можно посетить Эрмитаж. Петергоф славится фонтанами. Храм Спаса на Крови завораживает посетителей яркими мозаиками и архитектурой.

Камчатка является краем вулканов и гейзеров, где можно увидеть бесподобные природные ландшафты, в том числе действующие вулканы.

Старинные города Золотого кольца - Суздаль, Владимир и Ярославль – стали хранителями русской истории. Их архитектура и культурные богатства манят туристов.

Алтай славится живописными горами и кристально чистыми озерами.

Озеро Байкал является самым глубоким водоемом на Земле. В любое время года это место впечатляет чистотой и величественными видами.

Куршская коса в Калининградской области, уникальный природный заповедник, с великолепными пляжами и дюнами, наполняет атмосферой спокойствия и уединения.

Что посмотреть заграницей

Турецкий Стамбул — место, где Восток встречается с Западом. Собор Айя-София остается уникальным памятником архитектуры с богатой историей.

Дубай в ОАЭ — это город будущего. Там расположен самый высокий небоскреб Бурдж Халифа. Пляжи Фуджейры, расположенные на берегу Индийского океана, идеально подходят для водных видов спорта и отдыха.

Таиланд заменит живописными пляжами и памятниками архитектуры.

В Шри-Ланке есть 9-арочный мост, Сигирия, также известная как Львиная скала, — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В Форте Галле можно насладиться колониальной архитектурой и пляжами.

Как правильно путешествовать

Кислицына почеркнула, что для эффективного планирования путешествия, стоит ознакомиться с практическими советами. Туристу необходимо составить список мест и достопримечательностей, которые он хочет посетить. Нужно учитывать время, необходимое для перемещения по маршруту, а также уделить внимание изучению транспортной системы.

Эксперт посоветовала чередовать культурные мероприятия с перерывами на отдых. К примеру, после визита в музей стоит заглянуть в уютное кафе.

Она рекомендовала не перегружать график: чрезмерное количество мероприятий может привести к усталости и разочарованию. Также стоит избегать туристических ловушек. Лучше выбрать менее известные места, чтобы насладиться аутентичной атмосферой и местной кухней. Кислицына призвала всегда следить за личными вещами

Исполнительный директор ООО «Планета Стран» подчеркнула, что особое внимание нужно уделить срокам действия загранпаспорта. Во многих странах требуют, чтобы паспорт оставался действительным еще шесть месяцев с момента въезда.

Куда уезжают ульяновцы летом

Лето 2024 года ульяновцы провели в курортных зонах РФ и заграницей. Система «всё включено» стала особенно популярной.

По данным турагентства «Планета Стран», большинство жителей Ульяновкой области выбирали для летних путешествий Турцию и Египет. Средняя стоимость для семьи из двух взрослых и одного ребенка на 10-дневный отдых в отелях класса 4-5 звезд начиналась от 200 тысяч рублей.

Бурлова отметила, что Египет стал достойной альтернативой Турции. Не остались без внимания и ОАЭ. В среднем стоимость туров в Эмираты на восемь дней составляла от 160 тысяч рублей для двух человек.

Около 30% ульяновцев выбрали отдых на российских курортах: Анапа, Геленджик и Сочи. Кроме того, из Ульяновска летом уезжали в Сочи, Дагестан, Петербург, Калининград и Минводы.

Куда отправиться осенью

Ульяновск осенью стал стартовой точкой для путешествий в Абхазию и Минск, столицу Белоруссии. Растет интерес к Байкалу и Калининграду. Ульяновские путешественники оставили положительные отзывы о поездках в эти места.