Сколько стоит доехать до Великого Новгорода по трассе М-11 «Нева»

Великий Новгород — это один из лучших городов для путешествия в выходные из Москвы, Санкт-Петербурга или других городов европейской части России. Добраться до него просто, там есть где остановиться и что посмотреть. Это один из древнейших городов России. Сколько стоит путешествие на автомобиле в Новгород на уик-энд, по какой дороге лучше ехать и сколько денег уйдет на бензин и платные магистрали — в материале NEWS.ru.

© РИА Новости

Зачем нужно ехать в Великий Новгород

В России есть два Новгорода. Как доехать на машине до Нижнего Новгорода, NEWS.ru уже рассказывал. Сейчас предлагаем отправиться в более древний Великий Новгород.

Именно Великий Новгород считается одним из самых древних городов России. Согласно легенде, в 862 году варяг Рюрик был приглашен править в Новгороде, что положило начало династии Рюриковичей и всему Древнерусскому государству. А в XII–XV веках город стал центром Новгородской республики — уникального образования с элементами демократии, где активно развивались ремесла, культура, архитектура, жили много грамотных людей, которые писали на бересте.

По счастью, многое с древних времен сохранилось, поэтому Новгород так привлекает туристов. Главные достопримечательности находятся в центре, а потому их легко осмотреть, просто гуляя по городу. Обязательны к осмотру:

Новгородский кремль (Детинец), который был основан еще в X веке. Здесь же находится Софийский собор. Кремль окружен крепостными стенами и башнями, которые создают атмосферу средневековой крепости.

Ярославово дворище. Исторический торговый центр города с храмами и руинами древних построек.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы», где представлены деревянные постройки XVII–XIX веков: традиционные русские избы, церкви и мельницы. Их привезли из разных уголков Новгородской области.

Старинные монастыри и церкви с уникальными древними иконостасами и росписями. Их много, поэтому не будем перечислять все.

Софийская набережная. Одно из самых любимых мест отдыха местных жителей и туристов.

А еще обязательно нужно попробовать блюда древнерусской кухни: новгородские пироги с рыбой и грибами — это настоящая гастрономическая находка. Щи с квашеной капустой, блины с различными начинками, пельмени с мясом медведя или лося, медовуха — все это вкусно.

По какой дороге ехать из Москвы в Великий Новгород

Великий Новгород находится на расстоянии примерно 530 километров от Москвы. Если ехать на автомобиле, то на выбор есть две дороги — платная М-11 «Нева» и бесплатная М-10.

Первая удобнее и быстрее: нет населенных пунктов, пешеходных переходов, а ограничение скорости сейчас 110 км/ч (летом — 130 км/ч, но с середины осени на трассе вводится так называемый зимний режим и скорость снижается из соображений безопасности). На М-10 платить не надо. Но и время в пути будет гораздо больше: если по М-11 дорога займет около пяти часов, то по бесплатной М-10 — восемь часов.

Во сколько обойдется поездка в Великий Новгород

Если выехать из Москвы в Новгород в пятницу после обеда, то проезд по М-11 обойдется примерно в 3840 рублей. Из них 2540 вы заплатите за участок от Солнечногорска до Новгорода, а еще 1300 уйдет за участок Москва — Солнечногорск (если есть транспондер для этого участка, то проезд будет дешевле). Возвращение в воскресенье вечером будет стоить на 100 рублей дороже (цена проезда до Солнечногорска зависит от дня недели и времени суток). Итого — 7780 рублей. Но если ехать в понедельник — четверг и выезжать ночью, то на дорогу уйдет 6440 рублей.

Добавим еще траты на бензин. От Москвы до Новгорода по платной трассе М-11 «Нева» — 580 км. При среднем расходе 10 л на каждые 100 км пути на топливо туда и обратно уйдет 6856 рублей (по данным Росстата, в ноябре 2024 года 1 литр 95-го стоил 59,11 рубля).

Еще добавим цену отеля или апартаментов. Тут все зависит от ваших требований, но осенью и в начале зимы проживание в центре Великого Новгорода с пятницы по воскресенье обойдется в 10–15 тыс. рублей. Возьмем для расчета цифру 12,5 тыс. Итого с учетом всех расходов путешествие в выходные будет стоить чуть больше 27 тысяч рублей (питание, входные билеты в музеи и покупку сувениров не учитываем).

Дорога из Санкт-Петербурга будет дешевле — от Питера до Новгорода ехать всего 200 км. Платная дорога туда-обратно с понедельника по четверг стоит 1400, а с пятницы по воскресенье — 1440 рублей. Бензин — 2400 рублей в обе стороны. И, с учетом проживания, поездка в Новгород жителю Петербурга будет стоить порядка 16 тысяч рублей.

Ориентировочные траты на поездку в Великий Новгород на автомобиле из Москвы и обратно в пятницу — воскресенье:

Платная дорога — 7780 рублей.

Топливо — 6856 рублей.

Отель (две ночи) — 12 500 рублей.

Итого — 27 136 рублей.

Ориентировочные траты на поездку в Великий Новгород на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно в пятницу — воскресенье:

Платная дорога — 1440 рублей.

Топливо — 2400 рублей.

Отель (две ночи) — 12 500 рублей.

Итого — 16 340 рублей.

А если на поезде

Из Москвы поезд до Великого Новгорода идет больше восьми часов («Сапсаны» там не останавливаются) и стоит от 1800 рублей в одну сторону. На автомобиле будет быстрее. А вот из Санкт-Петербурга до Новгорода можно доехать на скоростном поезде «Ласточка» за два-три часа. Цена билета в одну сторону — от 696 рублей.