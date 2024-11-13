В Сахалинской области хотят ввести туристический налог

В Сахалинской области в 2025 году хотят ввести туристический налог
Сахалинские власти намерены в 2025 году ввести туристический налог. Полученные средства пойдут в бюджет муниципальных образований по месту нахождения объектов размещения туристов, сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
«Туристический налог не является целевым, теоретически главы могут распределять его по своему усмотрению. Но мы надеемся, чтобы полученные средства муниципалитеты направят на создание и поддержку туристической инфраструктуры в районах. Туризм развивается и является одним из приоритетных направлений в экономике региона. Население должно видеть не только рост туристического потока, но и куда идут полученные от туристов средства», — рассказал глава министерства.
По информации ведомства, в роли агентов по сбору туристического налога выступят владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов. Обязательное условие - гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения. Для туриста эта сумма будет включена в квитанцию к основной стоимости номера.
Также проект предусматривает перечень льготных категорий физических лиц, с которых не будет взиматься туристический налог. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды первой и второй групп и дети-инвалиды и другие. Муниципальные власти смогут по своему усмотрению расширить список льгот.