В Сахалинской области хотят ввести туристический налог

Сахалинские власти намерены в 2025 году ввести туристический налог. Полученные средства пойдут в бюджет муниципальных образований по месту нахождения объектов размещения туристов, сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

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«Туристический налог не является целевым, теоретически главы могут распределять его по своему усмотрению. Но мы надеемся, чтобы полученные средства муниципалитеты направят на создание и поддержку туристической инфраструктуры в районах. Туризм развивается и является одним из приоритетных направлений в экономике региона. Население должно видеть не только рост туристического потока, но и куда идут полученные от туристов средства», — рассказал глава министерства.

По информации ведомства, в роли агентов по сбору туристического налога выступят владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов. Обязательное условие - гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения. Для туриста эта сумма будет включена в квитанцию к основной стоимости номера.

Также проект предусматривает перечень льготных категорий физических лиц, с которых не будет взиматься туристический налог. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды первой и второй групп и дети-инвалиды и другие. Муниципальные власти смогут по своему усмотрению расширить список льгот.