Внутренний туризм выбирают две трети опрошенных россиян

Туристические поездки по России выбирают 67,2% жителей страны, 54% из них за последние три года не выезжали за ее пределы. Об этом свидетельствуют данные опроса "Альфастрахования", которые есть в распоряжении ТАСС.

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«67,2% жителей России предпочитают внутренний туризм. 54% из них за последние три года не выезжали за ее пределы, потому что планируют отпуска только в других регионах. С начала года 76,4% респондентов успели отдохнуть. 37,3% выбрали для отдыха российские прибрежные зоны. Лидирует Сочи и 81,2% туристов, которые морской отпуск провели именно тут», — указано в опросе.

По данным опроса, поездки по популярным городам выбирали 29,4% опрошенных. Из них 16,9% посетили Санкт-Петербург, 16,6% выбрали Москву. Казань и Нижний Новгород предпочли 13,3% и 11,7% респондентов соответственно. Популярными также стали Волгоград, Ростов-на-Дону, Ярославль и Вологда.

При этом наибольший интерес при планировании отдыха у респондентов вызывает Дальний Восток, 47% опрошенных заинтересовались природой и гастрономией региона. Алтай и Алтайский край для туристических поездок выбирают 25,4% жителей России, большинство (95%) из-за природной красоты, для активного отдыха - 88%, в то время как оздоровительный туризм выбирают 67% опрошенных. При планировании поездки на Кавказ, как для активного отдыха, так и для знакомства с местной кухней, 22,6% опрошенных выбирают горы Дагестана, пять вершин в Железноводске и Архыз.

Опрос также показал, что 52% опрошенных выбирают поездки от 7 до 10 дней, в то время как 34,9% чаще путешествуют от 5 до 7 дней, а 11% респондентов проводят в турах от 11 до 14 дней и более.

Почти половина опрошенных (42,8%) самым удобным и быстрым видом транспорта считают полеты на самолете. Автомобильный туризм внутри страны предпочитают 23,2% участников опроса, в то время как 18,2% выбирают поезда и специализированные железнодорожные туры. При этом 16,3% ездят в путешествия по России на автобусах, но считают, что это наименее комфортный вид путешествий.

Другие данные

57,2% опрошенных предпочитают путешествовать всей семьей. Однако 36,7% "семейных" туристов отмечают, что такой отдых плохо совместим с активными и экстремальными развлечениями, поэтому они выбирают исключительно пляжный отдых. В то же время, с друзьями в туристические поездки по стране ездят 28,9%. Почти 18% из них выбирают активный и гастрономический виды отдыха, а самое востребованное направление у этой категории - Дальний Восток.

Отмечается, что 34,4% опрошенных в среднем на путешествие закладывают от 70-100 тыс. рублей, 31,3% тратят от 100 до 150 тыс. рублей, а 26,5% тратят на отдых внутри страны до 70 тыс. рублей. В ходе опроса также было выявлено, что меньше на отдых стали тратить 27,8% респондентов. При этом 33,8% считают стоимость внутреннего туризма завышенной.

Опрос проводился во всех регионах России среди респондентов от 18 лет. В нем приняли участие 1411 человек.