Виноваты мы, но платите вы: перевозчик не захотел возвращать деньги туристам

Туристы из Липецка отсудили у РЖД стоимость билетов на «Сапсан», сесть в который они не сумели из-за опоздания другого состава. Спланировав путешествие в Петербург, пассажиры купили билеты на обычный поезд из Липецка до столицы, а уже далее на скоростном составе намеревались уехать в город на Неве. На пересадку заложили достаточно короткое время, полагая, что железнодорожный транспорт капризам погоды неподвластен, а значит, сбоев не дает.

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Но нештатная ситуация все-таки произошла. В пути возникли проблемы с локомотивом, и в итоге поезд прибыл в Москву на полтора часа позже графика – к тому моменту «Сапсан» уже ушел. Туристы сдали билеты, но согласно правилам возврата из потраченных 29 тыс. руб. назад получили только около 8 тыс. Вдобавок ко всему им пришлось взять два места на один из ближайших рейсов, и это обошлось им еще в 32 тыс.

Пассажиры написали претензию, но в добровольном порядке перевозчик возвращать потерянные деньги не стал. Пришлось подавать иск. Мировой судья признал, что убытки туристов связаны с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору перевозки. Суд обязал перевозчика выплатить истцу 24,5 тыс. убытков, компенсацию морального вреда в 4 тыс. руб., штраф 14 тыс. за отказ от добровольного выполнения законных требований истца и – главное – штраф за опоздание поезда в размере 175 руб.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажир опоздал на пересадку из-за требований авиакомпании сдать ручную кладь в багаж.