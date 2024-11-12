Глэмпинги будут получать меньше субсидий от государства

За 2 года, 2023-й и 2024-й, государством выделено из федерального бюджета в качестве субсидий на строительство модульных отелей и глэмпингов 18 млрд руб., бизнес инвестировал еще 35 млрд руб. На эти средства открыты некапитальные объекты размещения общей емкостью 14,5 тыс. номеров. Такие данные приводит РБК со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

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Господдержка на следующие 3 года, 2025–2027, запланирована в сумме 15 млрд руб. Таким образом, объем субсидий в пересчете на год сократится с 9 до 5 млрд руб. Предпринимателям, планирующим открывать новые глэмпинги или расширять свои уже действующие проекты, придется изыскивать более высокую долю средств для инвестирования из собственных или внешних источников.

С одной стороны, это может усложнить работу и увеличить сроки окупаемости, ведь стоимость денег сейчас очень высока. Ключевая ставка Банка России на сегодня 21%, коммерческие кредиты еще дороже, они выдаются под 25% годовых и более. Однако, как отмечают бизнесмены-практики, планировать проекты исключительно в расчете на госсубсидии чревато.

«За время нашей деятельности мы несколько раз получали гранты, но всегда рассматривали их лишь как дополнительную поддержку. Никогда не закладываем льготы от государства в свою финансовую модель», – говорит Сергей Петров, сооснователь глэмпинга «Под небом».

По мнению практиков, некоторое сокращение объемов субсидирования не должно стать слишком болезненным для рынка, а отчасти даже послужит на пользу. Глэмпинги – модная сейчас тема. На волне хайпа в этот бизнес устремилось много начинающих предпринимателей без достаточных финансовых ресурсов и опыта. Они получают гранты от государства, а затем их проекты терпят крах, что не способствует позитивному имиджу отрасли.

По действующим правилам субсидия в этом году предоставляется при условии ввода в эксплуатацию модульного некапитального средства размещения в срок до 1 сентября. То есть поддержка выделяется задним числом – в виде компенсации ранее инвестированных предпринимателем средств. Максимальная сумма – из расчета 1,5 млн руб. на один номер, но не более 50% общей стоимости инвестпроекта. В течение как минимум трех лет, после того как поступят субсидии, необходимо обеспечивать работу глэмпинга по приему гостей.

На тот факт, что получение господдержки обусловлено достаточно жесткими обязательствами, обращает внимание основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

«Известны случаи, и они далеко не единичные, когда по решению судов субсидии при нарушении условий их использования предписывалось вернуть в бюджет», – поясняет специалист.

Как правило, это связано с несоблюдением требований по вводу объектов в эксплуатацию, отсутствием показателей турпотока, отчетности и т. д. Любые гранты от государства предполагают высокую степень ответственности, при этом глубина проверок обычно исчисляется годами – если обнаруживаются какие-либо нарушения, выделенные деньги могут потребовать к возврату и через год, и через три.

Начинающим предпринимателям, планирующим бизнес, связанный с глэмпингами, опытные коллеги рекомендуют браться за проекты лишь при наличии средств, хотя бы вдвое превышающих предварительно рассчитанную сумму необходимых инвестиций. Как показывает практика, фактические расходы всегда оказываются значительно больше расчетных.