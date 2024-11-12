В Новосибирской области планируют разработать новый нацмаршрут

Национальный научно-популярный туристический маршрут "Путешествие в науку" планируют разработать в Новосибирской области, защита проекта запланирована на конец ноября. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

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«Мы долго думали, какой в Новосибирске туризм и на что нам сделать акцент. <...> Все-таки мы решили, что ставим акцент на науку, то есть на национальный маршрут "Путешествие в науку". Будем <...> защищать заявку в конце ноября», — сказал он на форуме "Дни Сибири и Арктики".

По словам Решетникова, объем платных услуг в регионе в области туризма за девять месяцев 2024 года составил 15,6 млрд рублей.

«Уже 15,6 млрд против 11,8 млрд в том году. То есть это рост существенный, на уровне 30%», — добавил он.

Число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения региона, составило более 1 млн за девять месяцев 2024 года, что почти на 80 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Мероприятия III делового форума "Дни Сибири и Арктики" пройдут с 7 по 28 ноября в Совете Федерации, Госдуаме, Торгово-промышленной палате РФ, "Точке кипения - Москва". В 2022 году советский и российский ученый, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров выступил с инициативой о проведении ежегодного делового форума "Дни Сибири и Арктики" в Москве. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития сибирских и арктических территорий Российской Федерации. ТАСС выступает генеральным информационным партнером III делового форума "Дни Сибири и Арктики".