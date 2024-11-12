Новый отель: в Северной Осетии развивают придорожную инфраструктуру

В Северной Осетии на дороге, ведущей к российско-грузинской границе, планируют реализовать крупный инвестпроект, включающий строительство отеля и придорожной инфраструктуры, в том числе зарядных станций для электромобилей.

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«В Северной Осетии советом по инвестициям был одобрен важный инвестиционный проект, который предполагает создание придорожной инфраструктуры на федеральной трассе А161 "Владикавказ — Верхний Ларс", ведущей к границе с Грузией. Он будет реализовываться в два этапа до 2028 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития республики.

На первом этапе, реализация которого рассчитана до конца 2025 года, на трассе построят автозаправочную станцию, в том числе для заправки сжиженным газом.

На втором этапе проекта, к 2028 году, предусмотрено строительство отеля, ресторана, сервисной мастерской, автомойки и шиномонтажа, а также зарядных станций для электромобилей и отеля.

Общая стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда рублей, он будет реализован на средства инициатора и инвесторов. В итоге будет создано 136 новых рабочих мест.

Военно-Грузинская дорога — историческое название трассы А161 Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Грузией. На ней находится единственный контрольно-пропускной пункт на российско-грузинской границе — «Верхний Ларс».