В Дагестане запустили движение по новой автодороге в обход Дербента

В Дагестане открыли новую автодорогу, идущую в обход Дербента. Ее запуск позволит снизить нагрузку на федеральную автодорогу и центр города, а также сократить путь к популярным туристическим локациям.

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«Движение на новой автодороге протяженностью 3,7 км в Дербенте запущено. Новый маршрут соединяет федеральную трассу с ул. Х. Тагиева. Автодорога позволит значительно снизить нагрузку на транспортные потоки на федеральной дороге и в центральных районах», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Новая дорога проходит от федеральной трассы до городской набережной. Ширина проезжей части составляет 7 метров. На участке пересечения Самур-Дербентского канала предусмотрен однопролетный железобетонный мост.

В открытии движения по дороге принял участие глава Дагестана Сергей Меликов.

«Значение автомобильных дорог для развития республики трудно переоценить. Хочу отметить, что скоро начнется реализация масштабного проекта — строительства федеральной трассы в обход Дербента и Дагестанских Огней. Все это является очень важным звеном в инфраструктурном развитии Дагестана, да и всего Юга России», — отметил он на торжественном мероприятии.

Дербент — второй по величине город Дагестана с населением более 120 тысяч человек. Будучи также одним из древнейших городов мира (в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие), Дербент является и популярным туристическим центром.