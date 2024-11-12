Регионы ПФО лидируют в развитии рынка глэмпингов

Рынок глэмпинга в России за год вырос в среднем в 2,5 раза, сообщают в "Авито Путешествиях", основывая это утверждение на анализе собственной статистики октября 2024 года, которая сравнивается с прошедшим периодом по принципу "год к году". В России число доступных для проживания глэмпингов растет. В отличие от кемпинга, такая форма отдыха на природе предполагает больший комфорт и, соответственно, пользуется все большей популярностью.

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Наибольшую динамику среди регионов России демонстрируют два приволжских региона - Марий Эл (рост в 6,5 раза) и Саратовская область (5,5), за которыми следует Карачаево-Черкесия (4,8).

Если говорить о количестве предложений о размещении в глэмпинге, то в тройку лидеров вошел Татарстан (6% от всех в РФ). Он занял третье место после Московской (26%) и Свердловской (7%) областей.

Стоимость суток проживания в глэмпинге в среднем по России не изменилась за год и составила 7000 руб. При этом в шести регионах цена на размещение в таких объектах за год снизилась.

Наибольшее снижение расценок по России показывает Саратовская область - на 28%. Из приволжских регионов в пятерку лидеров по снижению цен на услуги вошел также Башкортостан, удешевивший средний ценник на 10 процентов. Он занял пятое место после Челябинской, Ивановской и Ярославской областей. Такое снижение цен эксперты "Авито Путешествий" связывают со значительным расширением предложения и появлением более доступных объектов в этих регионах.

В тройке лидеров по дешевизне глэмпинга после Челябинской области (5000 рублей в сутки) разместились регионы ПФО - Саратовская область (5750) и Удмуртия (5900).

Впрочем, отдельные регионы ПФО "засветились" и в числе лидеров по самым дорогим услугам. В Нижегородской области и Татарстане средняя цена за суточное проживание составляет 8000 рублей. С ними в компании с такими же ценами - Новосибирская и Калужская области, Красноярский и Краснодарский края.

«Во всех регионах исследования россияне останавливались в глэмпинге в среднем на сутки или двое. Такое размещение большинство путешественников воспринимают как короткое, необычное приключение на уикенд и более удобную альтернативу палатке или автодому в кемпинге. В силу погодных условий в последних останавливаться, может быть, уже не очень комфортно. Поэтому длительность проживания в глэмпинге короче, чем в случае с посуточной арендой квартиры или загородного объекта: дома, коттеджа или дачи», — сказал Артем Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".

Денис Ильин, директор ОГКУ "Агентство по туризму Ульяновской области":

«Действительно, мы наблюдаем бурное развитие глэмпингов в России, и Ульяновская область не осталась в стороне. Мы активно проводим работу в связи с рекламой туристического потенциала региона. А с другой стороны, с началом пандемии, а затем с началом СВО у определенных предпринимателей начали накапливаться деньги. Кто-то стал больше зарабатывать на импортозамещении, кто-то новые ниши нашел взамен ушедших компаний. И у бизнеса появился непрофильный актив, который он хотел бы вложить в ликвидные объекты. Кроме того, появилась государственная поддержка по линии туризма, когда можно было получить до 4 млн 600 рублей на строительство объекта. Вторая мера поддержки направлена на развитие модульных некапитальных строений: выделяется финансирование до 1,5 млн рублей на условиях паритета. 50 процентов финансирует предприниматель, 50% - федеральный бюджет на создание одного номера площадью не менее 15 квадратных метров, оборудованного санузлом, отоплением, водоснабжением, водоотведением. И он может быть пригоден для всесезонного комфортного безопасного пребывания. Это и явилось катализатором прироста в регионах такого вида бизнеса, как строительство модульных помещений, что плюс ко всему явилось хорошей альтернативой гостиничному сектору. Спрос на такой вид отдыха также стал бурно расти в период пандемии, когда люди предпочли самоизоляции в четырех городских стенах пребывание на природе, но с комфортом. Сейчас такой вид отдыха обретает все большую популярность».

Эксперт обратил внимание на то, что некапитальные дома (от палаток и юрт до сборных модульных зданий), в отличие от капитальных, могут находиться на особо охраняемых природных территориях, в зоне водоохранных объектов, на землях лесного фонда. Здесь не нужно получать разрешение на строительство. По его мнению, рост предложений будет продолжаться еще год или два, после чего произойдет насыщение рынка и выравнивание баланса спроса и предложения.

Большой проблемой является то, что вопрос не урегулирован на законодательном уровне. Даже такого термина, как "глэмпинг", как бы не существует. Отсюда нерешенным остается вопрос стандарта оказания услуг на таких объектах. В гостиницах, например, есть "звездность", определенный стандарт. В этой же сравнительно новой сфере стандарты пока не прописаны.