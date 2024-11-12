В Кочевском муниципальном округе введут туристический налог

В Кочевском муниципальном округе планируется введение нового туристического налога. Как сообщает Telegram-канал «На местах», местные депутаты уже поддержали данное решение. Налог будет применяться как к юридическим, так и к физическим лицам, предоставляющим услуги временного размещения в гостиницах, отелях, хостелах и аналогичных учреждениях.

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Для 2025 года ставка налога составит 1% от стоимости проживания, в 2026 году она увеличится до 2%, в 2027 – до 3%, в 2028 – до 4%, а с 2029 года достигнет 5%.

До этого также сообщалось о введении туристического налога в таких регионах, как Пермь, Кунгурский и Краснокамский округа. На заседании, состоявшемся 12 ноября, депутаты Кочевского округа обсудили эту инициативу, которая вступит в силу в 2025 году.

Кроме того, была назначена дата конкурса на пост главы округа — он пройдет 15 января 2025 года. Прием документов от кандидатов будет осуществляться с 19 ноября по 19 декабря 2024 года.

В городе Слободском Кировской области также планируется ввести туристический налог в размере 100 рублей за сутки пребывания в гостинице, как сообщила мэр Ирина Желвакова. Ожидается, что это дополнительно принесет в бюджет 300 тысяч рублей. Законопроект будет подготовлен к следующему заседанию Думы.

Ранее мы писали, что в Перми не введут бесплатный проезд для водителей общественного транспорта. Также в Перми экс-чиновнику грозит штраф в размере более 1 миллиарда за взятку.