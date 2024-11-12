Ми-ми-мишки стали маскотами Family Service в аэропорту Домодедово

Мультсериалу «Ми-ми-мишки» вот уже почти десять лет — первая серия увидела свет 21 марта 2025 года, и с тех пор самые первые зрители уже успели подрасти. В честь этого праздничного события компания «0+ Media» запланировала большое количество коллабораций, мероприятий и активностей. Одной из самый ярких активностей в этом году стало сотрудничество с аэропортом «Домодедово».

© Кадр из сериала

Герои мультсериала с 8 ноября встречают юных пассажиров аэропорта — Тлум.Ру рассказывает, где их искать и какое веселье для маленьких путешественников они подготовили.

О чём речь?

Если планируете поездку, не забывайте о детях — им в долгих ожиданиях в аэропорту ещё скучнее, чем вам. К счастью, «Ми-ми-мишки» готовы порадовать юных путешественников — специально для родителей с детьми в зоне семейного отдыха Family Service Московского аэропорта Домодедово воссоздали волшебный мир мультсериала.

На входе в Family Service детей и их мам с папами ждёт яркая бренд-зона с Кешей, Тучкой, Лисичкой и Цыпой — так зону Family Service будет легко найти. Еноты Саня и Соня и крот Валя ждут маленьких посетителей уже в игровых комнатах — всего их две, для детей младшего и старшего дошкольного возраста. Также в зоне Family Service для удобства пассажиров есть зона отдыха для уставших родителей, спальная комната для малышей до трёх лет, гардеробная, кухня и удобные санитарные помещения. Кроме того, в самом аэропорту появилась навигация с персонажами.

Вот, что рассказал Александр Саблуков, генеральный директор компании «0+ Media», представляющей бренд «Ми-ми-мишки» на рынке:

«Путешествия с маленькими детьми — то ещё приключение как для них самих и их родственников, так и для окружающих пассажиров. Но, когда дети попадают в атмосферу, где их окружают хорошо знакомые персонажи любимого мультфильма, всё проходит намного легче и радостнее. Мы очень благодарны руководству аэропорта Домодедово за бережный подход и заботу, которой они окружают маленьких путешественников и наших зрителей».

Пребывание в Family Service — бесплатное для детей до 14 лет в сопровождении одного взрослого. Услуга предоставляется при предъявлении посадочного талона не ранее, чем за 12 часов до вылета.