Отмена предновогодней шестидневки: какие плюсы для туриндустрии?

Лишний новогодний выходной положительно скажется на туриндустрии за счет отдыхающих, которые не привязывают поездки к датам вылета или выезда, рассказал NEWS.ru председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, член фракции «Новые люди». Он объяснил, что бронирование новогодних путевок начинается летом.

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«Новогодние туры бронируют летом. Планирующие отдых заранее ради экономии за счет выкупа путевок и туров за несколько месяцев, скорее всего, уже с путевками на руках и воспользоваться "лишним" днем к новогодним каникулам не смогут. Но определенный эффект для индустрии сложится за счет отдыхающих, которые не привязывали начало отдыха к конкретным датам вылета/выезда (например, автотуристы) или планируют отдых в новогодние праздники за счет "горящих путевок"», — объяснил Тарбаев.

Что касается трудящихся по сменному графику или иных участников безостановочного производства, напомнил Тарбаев, то расходы по оплате работ в выходной день ударят больше по работодателю, чем по сотрудникам. Парламентарий подчеркнул, что «Новые люди» ранее выходили с инициативой объединить и майские праздники в единый период отдыха и отпусков.

«Но мы отдаем себе отчет каким образом это может сказаться на дополнительных расходах работодателей, чья деятельность не позволяет предоставлять сотрудникам дополнительные выходные», — подытожил Тарбаев.

В Госдуме ранее выступили за отмену шестидневной рабочей недели перед Новым годом. Депутаты предложили разрешить региональным властям устанавливать субботу, 28 декабря, как выходной день по своему усмотрению.