Выданы первые сертификаты на соответствие стандарту семейного отдыха

Первые сертификаты на соответствие стандарту семейного отдыха выданы в России двум санаториям и теплоходной компании, сообщили ТАСС в Роскачестве.

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«‎Специалисты органа по сертификации и классификации "Роскачество-туризм" выдали первые сертификаты соответствия требованиям стандарта семейного отдыха. Их получили ООО "Санаторий "Сосны" и АО "Санаторий "Энергетик" (Тамбовская область), а также теплоходная компания "Большой Маяк" (Пермский край)», — говорится в сообщении.

Церемония вручения состоялась на сессии "Эталон качеств для приема туристов" в рамках международного форума "Всемирный день качества".

Указом президента РФ 2024 год объявлен годом семьи. Для развития семейного туризма и повышения качества предоставляемых услуг Роскачество разработало стандарт, направленный на удовлетворение потребностей путешествующих семей. Средства размещения, соответствующие требованиям стандарта, получат конкурентное преимущество на рынке за счет внедрения современных форматов семейного туризма, отметили в организации.

В стандарте определены категории семейных туристов, описаны общие требования для номерного фонда гостиничных предприятий, обозначена необходимая инфраструктура и требования к анимационным программам и организации питания, учитывая потребности детей младшего и подросткового возраста, а также членов семьи старшего поколения.

В настоящее время стандарт реализован в виде СТО - стандарта организации. Позже планируется на основании него сделать национальный стандарт - ГОСТ. Обе формы документа носят рекомендательный характер и подразумевают добровольность применения. На стоимость размещения стандарт влиять не может, пояснили в Роскачестве.

О форуме

Международный форум "Всемирный день качества" проходит с 11 по 15 ноября в гибридном формате. Тема форума в 2024 году - "Горизонты развития". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.