Ставропольский край стал самым дорогим регионом для отдыха в ноябре

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что Ставрополье возглавило рейтинг самых дорогих регионов для туристов в ноябре 2024 года. Сутки отдыха в крае в среднем обходятся в рекордные для России 11 800 рублей. Всего за год цены выросли примерно на четверть. В прошлом ноябре отдых с учетом проживания стоил 9800 рублей в день.

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На втором месте по дороговизне отдыха находится Алтай, но там, по подсчетам РСТ, сутки обходятся в 9800 рублей. В Тюменской области этот показатель составляет 8900 рублей, а в Крыму – 7900 рублей. А вот дешевле всего отдых обойдется в Марий Эл, Брянской и Орловской областях – стоимость суток нахождения в регионах не превысит 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что размеры курортного сбора в Ставропольском крае превзошли ожидания властей и в следующем году его заменят туристическим налогом.

Стало известно, что россияне стали гораздо чаще отправляться отдыхать зимой в теплые страны.