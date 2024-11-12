Росаккредитация проверит сервисы бронирования отелей

Росаккредитация совместно с Роскачеством планирует проверить на добросовестность отечественные сервисы бронирования отелей. Это необходимо для включения агрегаторов в реестр доверенных онлайн-площадок, рассказали в ведомстве.

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Сервисы будут оценивать по 80 критериям. Особое внимание эксперты уделят безопасности работы агрегаторов, проверят качество защиты данных пользователей и протестируют, насколько полно отображается информация об объектах на интернет-площадках. Для этого Росаккредитация планирует привлекать тайных покупателей.

Но главным критерием добросовестности, как уверяют в ведомстве, станет отсутствие в сервисах неклассифицированных объектов размещения. Это обуславливается тем, что по закону все гостиницы и отели, независимо от звездности, в обязательном порядке должны проходить классификацию.

В Росаккредитации добавили, что реестр, куда включат сервисы бронирования отелей, уже существует. Но в нем пока содержится информация только об интернет-магазинах и маркетплейсах.

Отметим, что у экспертов есть вопросы к данной инициативе. На агрегаторах часто можно встретить объекты, которые не проходят обязательную классификацию. Однако, по замыслу Росаккредитации, сервисы, где есть такие предложения, не смогут войти в «добросовестный» реестр. Кроме того, в законе «Об основах туристской деятельности» отсутствует понятие «туристический агрегатор», требования к нему не определены.