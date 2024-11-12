Юбилейный 55-й горнолыжный сезон на Эльбрусе откроют 7 декабря

Юбилейный 55-й горнолыжный зимний сезон на Эльбрусе откроют 7-8 декабря. В 2024 году на курорте планируется запуск новой современной системы искусственного снегообразования, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Легендарный "Эльбрус" готовится к открытию 55-го горнолыжного сезона. Ориентировочная дата тестового запуска трасс - 25 ноября, торжественное открытие юбилейного сезона запланировано на выходные 7-8 декабря. По традиции первыми откроются горнолыжные трассы от станции "Гарабаши" до станции "Мир". Это позволит сделать длиннее период катания на нижнем участке "Кругозор - Азау", - говорится в сообщении.

В прошлом зимнем сезоне, который продлился 208 дней, в Приэльбрусье отдохнули почти 500 тыс. человек. При этом март стал рекордным по посещаемости - более 103 тыс. туристов. Этот показатель превысил месячное количество гостей за всю историю "Эльбруса".

Ежегодно курорт местом отдыха выбирают более 800 тыс. человек со всей страны, добавили в Кавказ. РФ.