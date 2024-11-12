Горнолыжные курорты России уже к концу недели откроют сезон

Горнолыжные курорты России постепенно готовятся открыть зимний сезон. В числе первых кататься туристам предлагает Архыз в Карачаево-Черкесии.

© tourdom.ru

Курорт в полную силу заработает уже 15 ноября. На эту дату официально запланирован старт сезона и запуск трасс на северном склоне. На высоте 2500 м любители зимнего отдыха смогут встать на лыжи и сноуборды.

«В этом году в ноябре мы ожидаем рекордное число гостей – около 40 тыс., это почти вдвое больше турпотока 2023 года», – рассказал генеральный директор курорта Роман Киранчук.

В свою очередь, Шерегеш запускает зимний сезон всего на день позже – 16 ноября. Но пока в тестовом режиме. Для туристов будут открыты некоторые подъемники и трассы. Также начнет курсировать поезд «Шерегеш-экспресс», предназначенный для перевозки отдыхающих на курорт. Официально же сезон стартует 23 ноября. К этой дате приурочат массовый спуск со склонов.

Наконец, горнолыжные курорты в Сочи полноценно заработают лишь в декабре. Традиционно гостей ждут уже в начале месяца, но вот комфортное катание обещают только ближе к Новому году. Многое зависит от погоды и количества выпавшего снега. При этом отели на курортах на ближайшие даты уже забронированы на 90%. Так что туристам стоит поторопиться, если они планируют занять свое место на склонах.