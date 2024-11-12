В России проверят добросовестность сервисов бронирования отелей

Роскачество и Росаккредитация включат туристические агрегаторы в реестр доверенных онлайн-площадок и проверят качество их работы, сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Реестр, который Роскачество ведет совместно с Минпромторгом России, Росаккредитацией и Центром развития перспективных технологий, включает маркетплейсы и интернет-магазины. С конца года в него смогут попасть и сервисы, работающие в сфере туризма", - говорится в сообщении.

Вопрос включения турагрегаторов в реестр обсуждался на сессии "Доверенные онлайн-площадки: новый уровень качества и безопасности в интернет-торговле" в рамках международного форума "Всемирный день качества".

Как пояснили в организации, методология оценки включает более 80 критериев, разделенных на семь групп показателей. В реестр смогут войти площадки, которые прошли проверку на соответствие опережающим требованиям в части безопасности, полноты информации, мер по защите данных пользователей. В рамках проверки будут привлекаться тайные покупатели. Также площадки будут проанализированы на доступность для людей с нарушениями зрения.

Одним из ключевых критериев станет отсутствие на площадке неклассифицированных объектов размещения. Согласно российскому законодательству, если средство размещения предоставляет гостиничные услуги, оно должно подлежать классификации с присвоением одной из шести категорий: "без звезд" и от одной до пяти звезд, напомнили в Роскачестве.

Международный форум "Всемирный день качества" проходит в рамках Недели качества с 11 по 15 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.