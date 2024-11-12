Стюардесса из России сделала селфи в униформе и взбудоражила иностранцев

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала селфи в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев.

Кадры опубликованы в аккаунте @beautiful_cabincrewrs в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Девушка позирует на камеру в темно-синем пиджаке и голубой рубашке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила разноцветным шейным платком и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью бортпроводницы.

«Вау, ты красивая», «Милая», «Удивительная», «Прекрасный ангел», «Красотка», — написали они.

Ранее стюардесса неназванной иностранной авиакомпании предостерегла пассажиров самолетов от использования туалетной бумаги на борту.