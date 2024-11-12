Парк Краснодар начали украшать к Новому году

Новогодние украшения появились в краснодарском парке Галицкого
В любимом месте отдыха краснодарцев – парке Галицкого – уже началась подготовка к встрече Нового года.
На поляне с Араукариями устанавливают огромные елочные шары. Фигуры зеленого цвета «раскиданы» по поляне между деревьев.
Электрический шалфей, который является традиционным зимним декором, еще не установлен полностью, но в уже установленных секциях идет тестирование подсветки.
Скоро в парке засияют новогодние гирлянды, которые также уже начали появляться на деревьях.
Жители Краснодара уверены, что помимо этого их ждут еще новые арт-объекты.
Напомним, светящийся фонтан прошел тестовый запуск в новой очереди парка Галицкого. «Ротонда» скрыта от глаз в строящейся части «Парка облаков».
Ранее «Кубань Информ» писал, что компания Галицкого приступила к украшению Александровского бульвара в Краснодаре. Впервые улица Красная будет украшена.