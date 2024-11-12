Utair начнет летать из Сургута в Сочи четыре раза в неделю

Авиакомпания Utair с 18 ноября начнет летать в Сочи из Сургута четыре раза в неделю. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"С 12 ноября начинаем выполнять полеты в туристическую столицу России из Тюмени три раза в неделю - по вторникам, субботам и воскресеньям, а с 18 ноября увеличится число рейсов в Сочи из Сургута до четырех раз в неделю - по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям", - сказано в сообщении.

Сейчас авиакомпания летает в Тюмень из Сочи два раза в неделю, а в Сургут - три.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний".