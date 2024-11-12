Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для отдыха в апартаментах

Аналитики отмечают, что в апартаментах останавливаться выгоднее, чем в отелях. За год средняя стоимость ночи проживания в апартаментах увеличилась только на 10%, в то время, как в отелях цены выросли на 15% и более.

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Первое место по полярности в рейтинге разделили две столицы — Москва и Санкт-Петербург, собрав по 11% бронирований. Второе место досталось Казани, а третье — Сочи — 6% и 5% соответственно.

Нижний Новгород разместился на 7 строчке. В среднем в ноябре в столице закатов туристы останавливаются на 3 ночи. При этом суточное проживание в апартаментах им обходится почти в 4,5 тысячи рублей.

Также в топ-10 вошли Сочи, Краснодар, Кисловодск, Калининград, Новосибирск и Пятигорск.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что озеро Светлояр вошло в топ-10 мистических мест России для путешествий осенью.