Третий город Прикамья собирается ввести туристический налог

В Краснокамском округе планируется ввести с 1 января следующего года туристический налог для гостей окружного центра. Соответствующий проект решения местной думы появился на сайте муниципалитета. В 2025 году налоговая ставка составит 1 %, а к 2029 году поднимется до 5 %.

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«Лица, имеющие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Краснокамского муниципального округа, и лица в возрасте до 18 лет не включаются в налоговую базу», – говорится в документе.

Первопроходцем среди муниципалитетов по введению такого налога стала Пермь, когда на пленарке гордумы 22 октября депутаты утвердили соответствующее решение. Ставка нового налога также составит 1 %. Его будут взимать с января 2025 года. должны будут оплачивать юридические и физические лица, которые занимаются оказанием услуг по предоставлению временного проживания.

Собранные деньги пермские власти намерены потратить на то, чтобы «содержать в порядке инфраструктуру и обновлять навигацию по городу».

При этом от уплаты налога освободят льготников и жителей Прикамья, у которых есть регистрация, а также детей до 18 лет и людей которые оформили временную прописку по месту пребывания.

В начале ноября аналогичное решение приняли и депутаты Кунгурской думы, одобрив в первом чтении введение туристического налога на территории округа.

Ставку также планируется повышать поэтапно – с 1 до 5 %.