Путешествия через поколения: столица развивает новый туристический тренд

Москва развивает тренд на путешествия через поколения — поездки для бабушек и дедушек с внуками. Ожидается, что это также может поспособствовать росту в сфере культурно-познавательного и развлекательного туризма, и в 2030 году в столицу приедут уже 24 гостей из других городов и стран с такими целями.

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Во всем мире люди «серебряного» возраста все активнее путешествуют с внуками. Рост популярности такого вида туризма объясняется прежде всего демографическими факторами и изменением образа жизни старшего поколения. Среди самых популярных видов skip-gen-туризма (путешествий через поколения) — отдых на природе, в том числе в национальных парках, посещение исторических и культурных достопримечательностей, круизы и зарубежные поездки.

Развитие этого направления крайне перспективно для столичного туризма. По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало этого года в России (без учета Москвы и Московской области) проживали более 17,3 миллиона детей в возрасте от пяти до 15 лет. Потенциал семейных путешествий в столицу оценивается в 6–12 миллионов поездок в год. Средние траты семей с детьми во время поездки в Москву в 2023 году составляли около 40 тысяч рублей на человека. Таким образом, потенциальный экономический эффект внутреннего российского skip-gen-турпотока может достичь 480 миллиардов рублей в год.

Российские бабушки, дедушки и их внуки уже совершают подобные поездки в Москву. Спланировать путешествие помогает сервис Russpass. Он позволяет выбрать достопримечательности, отели, музеи и рестораны, записаться на экскурсию, купить билеты или забронировать столик в кафе.

Одной из самых популярных площадок для семейного отдыха является ВДНХ. Здесь можно сфотографироваться на фоне фонтанов, заглянуть в центр «Космонавтика и авиация», посетить «Парк ремесел», погладить енотов на «Городской ферме» или полюбоваться байкальскими нерпами в «Москвариуме». Кроме того, для гостей выставки подготовили маршруты «ВДНХ: побег от реальности» и «Архитектурная прогулка по ВДНХ. Центральный вход» с бесплатным аудиогидом.

Бабушек, дедушек и их внуков также ждет кинопарк «Москино». На его территории расположено 18 съемочных площадок с разными декорациями. Здесь можно прогуляться по Дикому Западу времен золотой лихорадки, увидеть архитектуру Москвы ХIX и ХХ веков, побывать в русской деревне, аэропорту или на вокзале.

В дальнейшем в Москве появится еще больше предложений для любителей путешествий через поколения и туристов старшего возраста.

По данным столичного Комитета по туризму, турпоток в столицу за 2023 год составил 24,5 миллиона человек и приблизился к допандемийным показателям. Поступления в городской бюджет оцениваются в 178 миллиардов рублей. На эти средства можно построить около 70 школ или 16 километров линий метро.