Популярный туристический маршрут на Камчатке запустил онлайн трансляцию

На Авачинском перевале в Камчатском крае установили две видеокамеры и запустили трансляцию в режиме реального времени. Цель нововведения в том, чтобы помочь путешественникам планировать походы и учитывать погодную обстановку.

Как рассказали EastRussia в сети природных парков «Вулканы Камчатки», одна камера показывает вид на Сухую речку, а другая - на экструзию (гору) Верблюд. Кроме того, трансляция может замотивировать путешественников со всего мира посетить Камчатку.

Напомним, путешественники, которые отправляются на Камчатку, могут узнать уровень подготовки инструкторов-проводников. Информация стала доступной и прозрачной, благодаря создаю единого реестра.