В Китае показали автобусы, которые запустят до Благовещенска

В Китае всё готово для запуска пассажирских перевозок по автомобильному мосту через Амур. В соцсетях КНР даже появилось видео с пассажирскими автобусами Kinglong, которые, предположительно, поедут по маршруту Хэйхэ – Благовещенск.

Как пишет biang.ru, датой начала автобусного сообщения между двумя городами называют 11 ноября.

В перевозках будут использовать пять автобусов, в которых есть от 50 до 52 посадочных мест.

Билеты на автобусы предлагают купить в кассе автовокзала Хэйхэ, который находится напротив Центрального железнодорожного вокзала. Он сейчас на ремонте.

Ранее стало известно, что в ноябре 2024 года начнутся пассажирские перевозки по автомобильному мосту в районе Хэйхэ и Благовещенска по мосту через Амур. Но движение будет реверсивным, т.к. второй терминал российского автомобильного пункта ещё строится.

Как писал ранее портал 2х2.su, в начале 2024 года сообщалось, что осенью по мосту через Амур планируют запустить автобусы для пассажиров. В межсезонье, с середины марта до конца апреля, добраться до Хэйхэ можно будет традиционным способом – на «пумах».