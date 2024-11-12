Чем Крым привлекает туристов осенью

Лето давно закончилось, но это вовсе не означает, что курортная жизнь в России встала на паузу. В межсезонье Крым предлагает широкий выбор оздоровительного туризма — тот случай, когда пляжный отдых можно заменить заботой о себе. Грязелечение, детокс, ароматерапия — все это ждет на полуострове желающих перезагрузиться в холодное и пасмурное время зимних месяцев. Корреспондент «Ленты.ру» объехала самые интересные места Крыма и открыла для себя с лучшей стороны русский туризм, который за последние годы как будто переродился и поднялся на новый уровень качества и сервиса.

Летом Крым встречает туристов многолюдными набережными, теплым морем и жгучим солнцем. В октябре он оказался тихим и спокойным, а окутанные туманом после дождя верхушки гор настраивают на умиротворяющий отдых, за которым сюда стоит приезжать в межсезонье.

Осенью и зимой в республике наиболее востребованы санаторно-курортный отдых, климатотерапия, пешеходные, винные и гастрономические туры, рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в рамках пресс-тура, организованного ведомством.

Розовая вода

На западной стороне Крыма есть розовые озера. Своим необычным цветом они обязаны одноклеточной водоросли под названием Дуналиелла солоноводная, которая, вырабатывая β-каротин, окрашивает воду. А на дне озер лежит черный или серо-голубой ил, благодаря которому этот регион прославился грязелечением.

Целебные свойства минеральной грязи Сакского озера были известны еще с античных времен, а научно их доказали в XIX веке

Ил добывается промышленным путем и поставляется в местные санатории, а также используется для производства косметических и лечебных средств.

Вода Сакского озера — это крепкий соляной раствор, его еще называют рапа. В его воде целый набор химических элементов: солей натрия, магния, кальция, железа, калия, ионов йода и брома, борной кислоты и многого другого.

Сакская грязь и рапа лечат в первую очередь заболевания кожи, суставов, нервную систему, а также помогает от бесплодия и предотвращает онкологические заболевания. Однако врачи настоятельно не рекомендуют самостоятельно мазаться на берегу озера илом — все-таки грязь считается сильнодействующим высококонцентрированным химическим веществом, которое применяется строго по медицинским показаниям и под контролем.

Рапу по трубам подают в процедурные кабинеты близлежащих санаториев. Ее разводят обычной водой и делают ванны — с добавлением хвои или лаванды для оздоровления нервной системы, а вот розмарин полезен мужчинам для повышения потенции.

Помимо традиционных видов оздоровления, в Крыму практикуют лечебное голодание, где вместо привычного шведского стола у отдыхающих лишь двухлитровые термосы с полезными отварами.

Также на полуострове пошли навстречу модным веяниям в медицине и запустили программы по восстановлению здорового сна. В Форосе, который элита облюбовала еще с дореволюционных времен, постояльцы фешенебельных спа-центров спят на плавательных матрасах в уличном бассейне, тихонько покачиваясь на воде в окружении реликтовых деревьев.

Бал хризантем

Восполнив запас жизненных сил, можно отправиться за новыми впечатлениями в Никитский ботанический сад, где еще не отцвели розы, а уже начался сезон хризантем.

Только одних роз здесь 1200 сортов, хризантем — 452, а еще ирисы — тут самая большая коллекция, более 300 сортов

А еще тюльпаны, лилейники, канны — всего не перечислить!

Сад был заложен 205 лет назад по указу императора Александра I. Сейчас в нем семь зон: Верхний и Нижний парки, Приморский парк, парк «Монтедор», Райский сад, кактусовая оранжерея, заповедник «Мыс Мартьян». В них растут и расцветают 28 тысяч видов растений, деревьев и кустарников. Можно заказать саженцы с доставкой в любой уголок страны и вырастить свой сад даже за полярным кругом, но в теплице.

Пора цветения под названием «Розовый вальс» продлится до декабря. До Нового года также будет проходить Бал хризантем

Посетители выбирают королеву бала этого года, проголосовав на сайте сада. В прошлом году королевой стал цветок сорта «Симфония».

Погуляв по парку, отдохните в красивом старинном здании — это бывшее училище садоводства и виноделия. Здесь находится дегустационный зал, где за 300 рублей вам предложат горячий фиточай с вареньем из лепестков роз, джемом из фейхоа и инжира, а также компот из зизифуса, оливки, сушеную хурму. Все эти плоды и растения выведены селекционерами Никитского ботанического сада, здесь же их консервируют, и в местном магазине можно приобрести понравившееся варенье или джем.

Дегустация сопровождается лекцией — оказывается, хурму ни в коем случае нельзя сочетать с молоком, потому что вместе они могут образовать неперевариваемый ком в желудке, который удаляется только хирургическим путем.

«Сковородка» в Гурзуфе

В самом центре Гурзуфа открылся дом-музей русского художника Константина Коровина. В 1912 году он построил недалеко от моря дачу и назвал ее вилла «Саламбо» в честь романа Гюстава Флобера. Художник создавал декорации к балету «Саламбо» в Большом театре, а в музее есть оригиналы его работ.

Из окон двухэтажного особняка видна Пушкинская скала, известная по картинам Коровина, — именно здесь он написал свои самые прославленные полотна. Площадку перед виллой прозвали Сковородкой, так как окружавшие ее кипарисы в то время еще не выросли, и в жару она раскалялась на солнце.

Долгое время здание было заброшено, в мастерской художника была столовая, которую окружали ларьки с шашлыками, пока тут не появился известный продюсер Сергей Жигунов. Вместе с супругой Викторией они отреставрировали несколько комнат и создали в них музей первого русского импрессиониста.

Мы попали сюда два года назад, хотели сделать кинобазу, но узнали о легендарном месте и решили сделать музей Константина Алексеевича Коровина. Здесь все экспонаты можно трогать руками, посидеть на диване, поиграть на пианино, послушать голоса людей, которые здесь когда-то жили, фотографироваться везде Виктория Жигунова директор Дома-музея Константина Коровина

Наполнение каждой комнаты продумано до мелочей, чтобы вы ощутили жизнь начала ХХ века. Создатели постарались восстановить интерьер по воспоминаниям самого Коровина и его многочисленных друзей. У него часто гостил Федор Шаляпин — об их дружбе можно узнать из аудиоэкскурсии.

О детстве художника рассказывают песочные картины — они создаются на ваших глазах по воспоминаниям Коровина. Вашим персональным гидом по экспозициям станет Сергей Жигунов — просто наденьте наушники.

Репродукция Константина Коровина висела в декорациях сериала «Моя прекрасная няня», и я смотрел на нее, пока ждал своего выхода. Потом я приобрел участок рядом с дачей Коровина и уже вживую смотрел на скалу с репродукции. Вот так вот по-соседски мы занялись восстановлением музея. Тут было ужасно, этот невыносимый запах из столовой, а теперь здесь культурный центр Гурзуфа Сергей Жигунов актер и продюсер

Благодаря стараниям Виктории и Сергея в музее очень душевно. Сочетание старинной обстановки и интерактивных медиа позволяют полностью погрузиться в атмосферу, в которой тут отдыхали знаменитые художники и артисты.

Кроме картин Коровина здесь выставлены работы его учеников. В сувенирном магазине можно приобрести прекрасные напоминания о музее: репродукции, открытки, шейные платки из шелка Армани — конечно же, с картинами художника.

«Малый Иерусалим»

Императрица Екатерина Вторая была возмущена названием города Козлов — ведь ее город не может носить такое неблагозвучное название, поэтому она решила его переименовать. Перебирая названия, Екатерина сразу же отмела предложение дать ему свое имя — и так уже много городов удостоились такой чести. В итоге она остановила свой выбор на имени понтийского царя Митридата VI Евпатора, который в древности спасал город от скифских набегов. «Евпатор и я!» — воскликнула императрица. Так прославленный город приобрел свое новое имя.

«Малый Иерусалим» — именно так называют район Старого города — средневековой части Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гезлев

Здесь среди старых улочек соседствуют обители разных религий: Свято-Николаевский собор, мечеть Джума-Джами, Купеческая синагога, синагога Егия-Капай, Караимские кенассы, Армянская церковь Сурб-Никогайос.

Национальный историко-архитектурный ансамбль «Текие дервишей» предлагает экскурсию с кружением дервишей и живым исполнением суфийской и крымскотатарской музыки. Так как мечеть на территории комплекса действующая, женщинам следует одеться скромно и покрыть голову платком.

Очень красивое шоу об истории города создал музей «Гезлевские (Кезлевские) ворота» — когда-то они были главными крепостными воротами города. Старая часть Евпатории во времена Крымского ханства была важнейшим портом Гезлев (Кезлев) — славяне называли его Козлов, чем и осталась недовольна императрица Екатерина, — и его точный макет воссоздан на втором этаже музея.

От имени мальчика рассказывается история города: он вспоминает свои прогулки с отцом, и при упоминании памятных мест на макете подсвечивается улица или дом. Его повествование получилось трогательным и таким реалистичным, что когда представление заканчивается, то не сразу осознаешь свое возвращение в настоящее — прошлое полностью поглощает впечатленного зрителя.

Элементы иммерсивности используются и в других экскурсиях, которые круглый год проводит государственный Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим».

О городе рассказывают банщица турецкой бани, часовщик, крымский Робин Гуд, которые погружают в события давно минувших лет

При этом цены на экскурсии очень демократичные, и приятно, что они проводятся вне зависимости от количества желающих.

В Евпатории с ее богатой историей стоит оставаться подольше: бродить по улочкам, кататься на трамваях, которые в Крыму сохранились только здесь. Билет стоит 25 рублей, и его можно купить по банковской карте прямо в салоне.

Инопланетяне существуют

В середине октября в небе над Крымом появилась самая яркая за последние 15 лет комета. Ее назвали C/2023 A3, или Цзыцзиньшань-ATLAS, так как первыми ее заметили в начале 2023 года обсерватории в Китае и Южной Африке.

Комета была видна невооруженным взглядом, но что за необычное свечение на ночном небе — корреспондент «Ленты.ру» узнала именно в Крымской астрофизической обсерватории. В начале ноября комета улетит от Земли и больше никогда не появится в Солнечной системе.

Обсерватория в поселке Научное на протяжении всего года проводит увлекательные экскурсии, на которых интересно даже тем, кто никогда не смотрит на звезды.

Нам известно о существовании 500 миллиардов галактик, в каждой из которых 200 миллиардов планет земного типа. Отсюда делаем важный вывод, что инопланетяне существуют, но основная проблема с их поиском заключается в больших расстояниях — даже до ближайшей к нам Луны 10 земных экваторов Сергей Назаров старший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории

В этой обсерватории находится телескоп, который Гитлер хотел подарить Муссолини. После победы советские войска захватили прибор и привезли в Крым, где как раз планировали открыть обсерваторию. Телескоп полностью на ручном управлении, и во время экскурсии показывают, как он работает. В его объективе отлично видны лунные кратеры, а на другом телескопе — Сатурн с наклоненными под углом кольцами — в таком положении он окажется снова через 15 лет.

Ученые обсерватории не только смотрят на звезды, они следят за астероидами, представляющими угрозу для Земли, а еще изучают черные дыры через спектограф 1957 года — он видит на миллиарды световых лет.

Газ вращается вокруг черной дыры и падает на нее, он там разогревается, излучает свет, мы его ловим и можем сказать, что черная дыра съела на завтрак. Можно наблюдать, как звезды сталкиваются в космосе. Все, что там светится, можно исследовать с помощью спектрографа Сергей Назаров старший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории

Ученые пока не знают, что в черных дырах, но уже изучили, как они возникают. Сейчас перед ними стоит загадка появления сверхмассивных черных дыр, одна из которых находится в центре нашей галактики. Как только ее разгадают, ученые смогут выяснить главное — как родилась наша галактика.

Волосатый сыр, паштет из печени улитки и коллекционное вино 1923 года

В Крыму активно развивают агропромышленный туризм. Эногастротуры пользуются наибольшим спросом, отмечает министр Сергей Ганзий. По его словам, 75 заводов, ферм и фабрик приглашают туристов на экскурсии и показывают свое производство изнутри.

Местные кондитеры готовы повторить успех дубайского шоколада, обещая, что под брендом «Крымский» он станет еще вкуснее. А сыровары и улитководы уже предлагают эксклюзивную продукцию, которую можно попробовать на дегустациях.

В крафтовой сыроварне отведайте «волосатого» сыра — он выдержан в травах с вершины Ай-Петри, поэтому покрыт сеном. Другой сорт сыра модного леопардового окраса зреет в виноградном жмыхе и приобретает его специфический привкус — если это Каберне Совиньон, то можно его ощутить на языке.

На выставке «Россия», проходящей с большим успехом на ВДНХ, маленькая улиточная ферма презентовала необычный продукт — паштет из печени улитки, чем сильно удивила президента России Владимира Путина

Любой желающий тоже может отведать такой деликатес, побывав в Крыму. Здесь единственное место, где придумали этот рецепт.

Паштет очень нежный, чуть сладковат, подается на небольшом тосте и отлично сочетается с белым вином, производством которого сейчас на полуострове занимаются многие.

Туристы в бархатный сезон чаще выбирают отели рядом с винодельнями Сергей Ганзий министр курортов и туризма Республики Крым

Люди с удовольствием участвуют в сборе винограда, узнают тонкости производства вина и с не меньшим азартом вникают в искусство его питья.

На заводе «Массандра» заметили этот интерес и к Новому году открывают кафе, в котором будут подаваться блюда, приготовленные с использованием вин своего производства. Тут проводят экскурсии по своим подвалам, где хранятся бутылки с момента основания завода. Самое старое вино 1775 года — это четыре бутылки хереса — каждая из них стоит один миллион евро, но оно никогда не будет продано, потому что это — неприкосновенный запас.

Научный банк виноделия — это коллекционные вина, сравнимые с архивным документом особой важности. Выдающее вино получается благодаря капризам природы — чем больше страдала лоза и вместе с ней винодел, тем больше высока вероятность, что природа щедро вознаградит Милана Стрельцова экскурсовод завода «Массандра»

Но можно купить вино 1923 года за 250 тысяч рублей за бутылку, а вот 1935 года на 200 тысяч рублей дороже, потому что оно более редкое. Очень высоко ценится вино урожая 1944 года: при освобождении Крыма от фашистов сильно пострадали виноградники, и ягод собрали намного меньше.

Крым славен лавандовыми полями — многие отдыхающие летом приезжают на фотосессии, но и в межсезонье можно насладиться нежным ароматом этих цветов. Лавандеры продвигают новый вид туризма — эндорфинный.

Хозяйка небольшой фермы в селе Аромат Татьяна Калинина рассказала, что специалисты лаборатории фитореабилитации человека Никитского ботанического сада разработали специально для них программу аромадегустации, чтобы рассказать о полезных свойствах лаванды. Приготовьтесь к эстетическому удовольствию: в изящных баночках — эфирные масла и гидролаты, вы вдыхаете чистый аромат, сравниваете их и наслаждаетесь приятным благоуханием каждого, узнаете новое слово «помандер» и чувствуете, что уже разбираетесь во всех тонкостях лаванды.

После мастер-класса можно увезти домой благоухающее саше, а в сувенирной лавке закупить ручные поделки крымских мастеров из Ремесленной палаты республики. Каждая из них уникальна — это не китайские сувениры, поставленные на поток. Статуэтки, чашки, свечи, саше, открытки объединены общей темой лаванды.

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Крым занял второе место после Санкт-Петербурга в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в России для поездок на Новый год. Уже сейчас активно бронируются на новогодние каникулы санатории и отели с подогреваемыми бассейнами и спа-центрами. Спрос на отдых в Крыму вырос вдвое по сравнению с прошлым годом, поэтому начинайте планировать свой отпуск сейчас.

Крым сейчас является лидером по раннему бронированию на лето 2025 года — есть брони на майские праздники и даже на август. Цены в санаториях и отелях динамические, но есть тенденция к тому, что объекты размещения стремятся остаться в тарифах 2024 года Дарья Домостроева представитель «Интуриста»

Большинство туристов предпочитают добираться до Крыма на автомобиле, поэтому в республике уделяют особое внимание развитию инфраструктуры на трассе «Таврида»: активно строятся съезды к морскому побережью и через каждые 50 километров — АЗС, которые из обычных заправок превратились в современные многофункциональные зоны.

Здесь есть детские площадки, душевые, стиральные машины, рестораны с правильным питанием и фастфудом. Весной рядом с ними откроются кемпинги.

«Лента.ру» выражает благодарность за помощь в подготовке материала Министерству курортов и туризма Республики Крым и туроператору «Интурист».