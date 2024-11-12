Турпоток в Челябинской области вырос с начала года

В Челябинской области за девять месяцев 2024 года количество туристов выросло на 8% и составило более миллиона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр проектного развития».

«В среднем по УрФО количество таких туристов выросло на 4%. Большая часть туристов приезжает в регион на четыре дня — это лучший показатель в округе», — отметили в организации.

Там также сообщили, что рост числа туристов в 2024 году принёс доход в размере 9 млрд рублей, что на 22% выше по сравнению с показателями 2023 года.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в 2023 году на термальных источниках региона побывали более 1,3 млн человек.