Власти Кронштадта рассказали о туристическом потенциале города

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов рассказал о туристическом потенциале города.

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«Рост туристического потока привлекает новые инвестиции, которые позволяют вкладывать дополнительные средства в бюджет, в развитие Кронштадта», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, успешно развивается такой проект, как «Остров фортов».

«Это Музей военно-морской славы, исторический парк и форты. Отмечу, что форты Император Пётр Первый, Кроншлот и Император Александр I откроют двери для туристов уже в 2025 году», — сообщил Кононов.

Он отметил, что туристы могут посетить и Музей истории Кронштадта.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.