Власти Кронштадта рассказали о туристическом потенциале города
Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов рассказал о туристическом потенциале города.
«Рост туристического потока привлекает новые инвестиции, которые позволяют вкладывать дополнительные средства в бюджет, в развитие Кронштадта», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, успешно развивается такой проект, как «Остров фортов».
«Это Музей военно-морской славы, исторический парк и форты. Отмечу, что форты Император Пётр Первый, Кроншлот и Император Александр I откроют двери для туристов уже в 2025 году», — сообщил Кононов.
Он отметил, что туристы могут посетить и Музей истории Кронштадта.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.