Красноярский край станет площадкой для развития инклюзивного туризма

Красноярский край может стать площадкой для обсуждения развития инклюзивного туризма
Власти Красноярского края намерены сделать регион федеральной площадкой для обсуждения вопросов развития инклюзивного туризма. Об этом сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
«Мы сегодня берем на себя амбицию. Мы в следующем году планируем попробовать и <...> сделать Красноярск федеральной площадкой для обсуждения вопросов развития инклюзивного туризма», — сказала она на форуме "Дни Сибири и Арктики".
В 2024 году в регионе был организован пробный инклюзивный тур "Открой сердце Сибири". В нем приняли участие инвалиды-колясочники, люди с ментальными нарушениями и нарушениями слуха и зрения.
По ее словам, турпоток в регион приближается к 1 млн человек.
«Число туристов, которые к нам приехали, мы уже сегодня фиксируем на летний период порядка 850 тыс. человек», — отметила она.
Мероприятия III делового форума "Дни Сибири и Арктики" пройдут с 7 по 28 ноября в Совете Федерации, Госдуме, Торгово-промышленной палате РФ, "Точке кипения - Москва". В 2022 году советский и российский ученый, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров выступил с инициативой о проведении ежегодного делового форума "Дни Сибири и Арктики" в Москве. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития сибирских и арктических территорий Российской Федерации. ТАСС выступает генеральным информационным партнером III делового форума "Дни Сибири и Арктики".