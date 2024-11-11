Путин поручил упростить выдачу виз на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, МИД, МВД и ФСБ рассмотреть возможность упрощения выдачи электронных виз иностранным туристам, въезжающим на территорию Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба Кремля.

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Соответствующее поручение было сделано по итогам презентации результатов развития Дальнего Востока и встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума 4 сентября.

Доклад по итогам работы должен быть подготовлен к 15 апреля 2025 года.

В конце марта Путин заявил о колоссальном туристическом потенциале Дальнего Востока.