Международный туристический форум Visit Altai пройдет в Алтайском крае с 23 по 27 ноября. Об этом сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.

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«23-27 ноября у нас на территории края состоится наш международный туристический форум Visit Altai», — сказал он на форуме "Дни Сибири и Арктики".

Он отметил, что в 2024 году, на территории Алтайского края впервые в регионе прошло мероприятие на 15 тыс. человек.

«Мы провели большое событийное мероприятие на территории Катуни - "Шум Катуни". Этот музыкальный фестиваль - первый для нашего региона, таких форматов у нас не было. [Его посетили] 15 тыс. гостей в течение одного дня на одной площадке», — добавил он.

По его словам, в регионе ведется работа по созданию модульных гостиниц. Так, до конца года будут созданы 568 номеров.

Межрегиональный туристский форум Visit Altai проводится в Алтайском крае в двенадцатый раз и вызван стремительным развитием туристической отрасли, возрастающим интересом населения РФ к туризму и активному отдыху на территории края. Это единая площадка для встречи, обучения и диалога с представителями власти, бизнеса, научного сообщества и общественных объединений Сибирского федерального округа, России и зарубежных стран.

О форуме

Мероприятия III делового форума "Дни Сибири и Арктики" пройдут с 7 по 28 ноября в Совете Федерации, Госдуме, Торгово-промышленной палате РФ, "Точке кипения - Москва". В 2022 году советский и российский ученый, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров выступил с инициативой о проведении ежегодного делового форума "Дни Сибири и Арктики" в Москве. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития сибирских и арктических территорий Российской Федерации. ТАСС выступает генеральным информационным партнером III делового форума "Дни Сибири и Арктики".