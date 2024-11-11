Власти Омска вводят туристический налог

Во время публичных слушаний по проекту бюджета Омска на 2025 год прозвучала ориентировочная сумма, которую власти планируют привлечь в городскую казну благодаря введению нового туристического налога.

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«Главный финансовый документ формировался до октября. Но был утвержден только на октябрьском заседании Горсовета. Потому сумма прогнозируемых поступлений в нем еще не отразилась. Прогноз по поступлениям с туристического налога еще предстоит сформировать. Мы предполагаем, что доходы могут составить 32 млн рублей, но хочется, чтобы было больше», – цитирует Илютикову Глобал55.

Напомним, что туристический налог начнут взимать с постояльцев отелей Омска с 1 января. Пока предполагается, что платить его будут все проживающие без исключения. В 2025 году налог составит 1% от стоимости проживания за каждые сутки (но не менее 100 рублей). Фактически платить его будут отели. Но, как предполагают эксперты, они просто включат его в стоимость проживания, то есть услуги гостиниц могут подорожать.

По данным мэрии, на сегодняшний день в Омске на налоговом учете состоит 70 гостиниц.

При обсуждении туристического налога в горсовете сообщали, что законопроект будет дорабатываться - из него планируют исключить командировочных, участников соревнований и других гостей отелей, которые приехали в город не в целях туризма.