В Сочи анонсировали открытие железной дороги в Адлерском районе

Анонсирован запуск туристической железной дороги в Адлерском районе курорта, пишет Sochi1.ru.

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«В живописном селе Кепша Краснополянского округа уже скоро появится возможность совершить незабываемое приключение на поезде по настоящей железной дороге. Поездка пройдет по живописным окрестностям вдоль реки Мзымта, предоставляя возможность насладиться захватывающими видами и красотой природы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уникальная возможность отправиться в путешествие по одному из самых красивых уголков России и погрузиться в мир природы и истории. Сообщается, что открытие уже скоро, но точные даты не называются.

Против создания туристической узкоколейки выступали ученые и общественники. В сентябре этого года прокуратура Адлерского района по многочисленным обращениям граждан и организаций провела проверку нового туристического объекта в ущелье Ахцу на старой дороге в Красную Поляну. В ходе контрольных мероприятий надзорный орган установил, что земельные участки под выведенной из эксплуатации частью «старой» автодороги А-149 Адлер – Красная Поляна переданы по договорам аренды юридическому лицу. Юридическое лицо оборудовало там узкоколейную железную дорогу и создало туристическую инфраструктуру для прогулочных услуг с панорамными видами на ущелье Ахцу и долину реки Мзымты.

«Привлеченные к проверке специалисты управления МЧС России по Сочи, Гидрометцентра Сочи и управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи единогласно отметили высокую степень лавинной опасности указанного участка местности и отсутствие достаточной инженерно-технической защиты потенциальных потребителей услуги», – сообщала в сентябре пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В надзорном органе учли, что до настоящего времени деятельность не ведется, руководителю организации объявили предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты населения от ЧС.