Горнолыжные курорты в Челябинской области открылись на неделю раньше из-за морозов и снега
В Челябинской области на неделю раньше открылись горнолыжные курорты. А все благодаря морозам и обильному снегу, передает корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин.
Снежные пушки стоят без дела. Еще только середина ноября, а склоны горнолыжных курортов Челябинской области усыпаны отдыхающими.
«Ждем каждый год. Каждый год одни и те же, наверное, эмоции. Это голод по снегу, по лыжам, по свежему воздуху. Поэтому ждем каждый год с нетерпением», – рассказал отдыхающий Яков Залавин.
В этом году долгожданная для любителей зимних развлечений погода пришла раньше. Склоны в снегу, а значит, горнолыжные курорты уже открылись.
«Хочется какого-то экстрима иногда. Даже с возрастом. Горы, ветер, воздух. Красиво и для души хорошо», – рассказала отдыхающая Екатерина Кабарина.
В этом горнолыжном комплексе трассы для любителей экстрима еще не работают. Но уже удалось запустить основные и учебные. Бесплатные ленточные подъемники не справляются с таким количеством туристов. На следующей неделе запустят канатную дорогу и еще несколько склонов. Да и сам курорт расширяют. В год его посещает 400 тысяч человек. К 2030 году планируют поднять планку до миллиона.
«На Западе катается порядка 15% здорового населения. Оно катается регулярно, занимается спортом, а сноуборде или на горных лыжах, то у нас этот процент колоссально низкий. Это 3-4%. То есть потенциал очень велик у нашей индустрии. И недаром сейчас очень большой акцент на это поставлен в регионе и вообще в России», – рассказал директор горнолыжного курорта Артем Рейтер.
В Челябинской области восемь крупных горнолыжных курорта. На полную мощность они заработают к началу декабря.