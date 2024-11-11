Горнолыжные курорты в Челябинской области открылись на неделю раньше

В Челябинской области на неделю раньше открылись горнолыжные курорты. А все благодаря морозам и обильному снегу, передает корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин.

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Снежные пушки стоят без дела. Еще только середина ноября, а склоны горнолыжных курортов Челябинской области усыпаны отдыхающими.

«Ждем каждый год. Каждый год одни и те же, наверное, эмоции. Это голод по снегу, по лыжам, по свежему воздуху. Поэтому ждем каждый год с нетерпением», – рассказал отдыхающий Яков Залавин.

В этом году долгожданная для любителей зимних развлечений погода пришла раньше. Склоны в снегу, а значит, горнолыжные курорты уже открылись.

«Хочется какого-то экстрима иногда. Даже с возрастом. Горы, ветер, воздух. Красиво и для души хорошо», – рассказала отдыхающая Екатерина Кабарина.

В этом горнолыжном комплексе трассы для любителей экстрима еще не работают. Но уже удалось запустить основные и учебные. Бесплатные ленточные подъемники не справляются с таким количеством туристов. На следующей неделе запустят канатную дорогу и еще несколько склонов. Да и сам курорт расширяют. В год его посещает 400 тысяч человек. К 2030 году планируют поднять планку до миллиона.

«На Западе катается порядка 15% здорового населения. Оно катается регулярно, занимается спортом, а сноуборде или на горных лыжах, то у нас этот процент колоссально низкий. Это 3-4%. То есть потенциал очень велик у нашей индустрии. И недаром сейчас очень большой акцент на это поставлен в регионе и вообще в России», – рассказал директор горнолыжного курорта Артем Рейтер.

В Челябинской области восемь крупных горнолыжных курорта. На полную мощность они заработают к началу декабря.