Поезд Деда Мороза отправляется в путешествие по России

С 19 ноября 2024 года в России стартует сказочное путешествие поезда Деда Мороза. Состав в четвертый раз отправится в путь по стране. Впереди почти 30 тысяч километров и 63 города. Для детей приготовлена праздничная программа с квестами, театральными представлениями и встречами с зимним волшебником. Подробности о маршруте и возможности попасть на поезд читайте на «ФедералПресс».

Волшебный маршрут: от Тайшета до Великого Устюга

Поезд начнет свое путешествие в Тайшете, где расположен нулевой километр БАМа, и завершится в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. За время маршрута состав проедет через множество крупных городов, таких как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и другие.

Однако, как сообщается на официальном сайте проекта, не все крупные города смогут стать частью маршрута в этом сезоне. В частности, Пермь, Тверь, Казань и Ростов-на-Дону не включены в список остановок. Организаторы обещают, что в следующем году маршрут будет продлен и расширен за счет вырученных средств.

Остановки в крупных городах:

в Нижнем Новгороде поезд будет 29 декабря;

в Екатеринбурге – 31 декабря;

в Москве – 3 января;

в Санкт-Петербурге – 6–7 января;

в Петрозаводске – 8 января;

в Мурманске – 9 января;

в Котласе и Великом Устюге – 11 января.

Программа для детей и взрослых

Для всех желающих посетить поезд будет предложено две основные программы:

«Посещение передвижной резиденции Деда Мороза». В программу входит квест «Сказочная деревня», где дети смогут встретиться с Дедом Морозом, получить памятный подарок и насладиться чаепитием в вагоне-ресторане. Стоимость билетов – от 2450 до 2950 рублей в зависимости от возраста ребенка.

В программу входит квест «Сказочная деревня», где дети смогут встретиться с Дедом Морозом, получить памятный подарок и насладиться чаепитием в вагоне-ресторане. Стоимость билетов – от 2450 до 2950 рублей в зависимости от возраста ребенка. «Кукольный театр». Классическая новогодняя постановка с участием кукольных персонажей. Билеты на представление также стоят от 2450 до 2950 рублей.

Билеты на поезд можно приобрести только онлайн через официальный сайт РЖД начиная с 22 октября. Примечание: льготные тарифы не предусмотрены, а оплата через «Пушкинскую карту» невозможна.

Праздничная атмосфера

Поезд Деда Мороза – это не просто транспорт, а целый город на колесах с инфраструктурой, которая включают:

приемную Деда Мороза , где дети могут пообщаться с главным новогодним волшебником;

, где дети могут пообщаться с главным новогодним волшебником; игровую площадку «Сказочная деревня» для юных путешественников;

для юных путешественников; вагон-сцену , на которой будут проходить театрализованные представления;

, на которой будут проходить театрализованные представления; кукольный театр для самых маленьких , где в рамках спектаклей детей познакомят с классическими сказками;

, где в рамках спектаклей детей познакомят с классическими сказками; лавку Деда Мороза, где можно приобрести сувениры и подарки на память о путешествии.

Помимо этого, на всех станциях, где поезд будет делать длительные остановки, Дед Мороз выйдет поприветствовать гостей и сделать с ними памятные фото.

Костюм Деда Мороза: требования и особенности

Туристский информационный центр Вологодской области объявил тендер на поиск актера, который исполнит роль Деда Мороза в пути на поезде по России. Стоимость контракта – 380 тысяч рублей. Вместе с Дедом Морозом в путешествие отправятся и другие сказочные персонажи – Ледяной мальчик, Хрустальная девочка, Снеговики и фьеки.

Для того чтобы выглядеть настоящим зимним волшебником, Дед Мороз должен будет носить специальный костюм, включающий шубу из парчи, рубаху, манжеты с золотой вышивкой и посох, а его обувь – белые валенки или красные кожаные сапоги.

Сколько зарабатывают Деды Морозы в России

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что в России стоимость услуг Деда Мороза может варьироваться от 20 до 200 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты – в Москве, где за роль армянского, грузинского или татарского Деда Мороза аниматоры могут получить до 200 тысяч рублей. В регионах зарплаты, как правило, ниже: в Уфе – до 60 тысяч рублей, а в Казани – всего 20 тысяч.