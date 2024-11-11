Южный Урал сообщил о росте турпотока в область

В Челябинской области наблюдается устойчивая динамика роста туристического потока с размещением в местах отдыха (отелях, гостевых домах, санаториях, кемпингах и так далее). Об этом сообщает АНО «Центр проектного развития».

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«За девять месяцев 2024 года количество туристов превысило 1 миллион человек, что на 8 % больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. В среднем, по УрФО количество таких туристов за указанный период выросло на 4 %», – говорится в сообщении.

Продолжается рост доходов коллективных средств размещения. В 2024 году этот показатель увеличился на 22 % и составил в денежном выражении более 9 млрд рублей. В среднем каждый гость на территории региона потратил около 9 тыс. рублей.

По среднему числу дней пребывания туристов Челябинская область также сохраняет лидирующую позицию среди других регионов Уральского федерального округа. Большая часть туристов приезжает в Челябинскую область на четыре дня. Это лучший показатель в УрФО.

Согласно данным Big Date, основными регионами проживания туристов, посещающих Челябинскую область, неизменно являются регионы Уральского федерального округа и Республики Башкортостан (более 50 % от общего туристического потока). Наблюдается увеличение приезжих из европейской части России.

Ранее президент Челябинской ассоциации туристических операторов (ЧАТО) Инна Лобода в комментарии «ФедералПресс» отмечала, что приток туристов в Челябинскую область несомненно вырос. В первую очередь из Башкирии, Свердловской области, даже Казахстана. Число отдыхающих с этих территорий увеличилось на 20–25 % в сравнении с последними годами.

По словам президента ЧАТО, самый позитивный момент в плане развития туризма в Челябинской области – увеличение потока именно въезжающих туристов, и не только из близлежащих регионов. В этом году было очень много туристов из Москвы (рост примерно на 15 % в сравнении с прошлым годом), средней полосы России, Санкт-Петербурга.