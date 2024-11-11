Как добраться в «дагестанскую пустыню» и что там посмотреть

Сарыкум — это огромный песчаный бархан, известный как «дагестанское чудо», или «дагестанская пустыня». Он считается вторым по величине барханом на планете и уникальным природным объектом.

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Длина — до 12 километров;

Ширина — четыре километра;

Высота — 350 метров.

По размерам Сарыкум уступает лишь Большому Эргу в пустыне Сахара. При этом, рассказывает PR-менеджер «Яндекс.Путешествий» Дарья Шулик, у дагестанского бархана есть несколько уникальных особенностей: во-первых, в отличие от обычных песчаных дюн, он не перемещается.

Во-вторых, он находится в глинистой степи с пустынными травами в Кумторкалинском районе Дагестана, где до ближайших пустынь — около 300 километров, в том числе через Каспийское море. По мнению ученых, возраст бархана Сарыкум может достигать 5000 лет, но по поводу его происхождения специалисты спорят до сих пор.

«Одна из гипотез гласит, что формирование бархана произошло в результате длительного выветривания песка, который накапливался в одном и том же месте в течение многих веков», — говорит руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова.

Сторонники этой теории уверены: бархан Сарыкум обязан своим появлением розе ветров. Якобы в месте, где он находится сегодня, сходятся потоки воздуха, которые на протяжении сотен тысяч лет приносят песчинки с разрушающихся окрестных гор и песчаников. Впрочем, есть и другая версия, согласно которой песок на место бархана Сарыкум действительно приносили ветра, но они формировали дюну не тысячи, а миллионы лет.

Как бы то ни было, ни точный возраст Сарыкума, ни причины его возникновения в столь необычном месте до сих пор не известны ученым.

Легенды о появлении бархана Сарыкум

Относительно того, как появился бархан Сарыкум, существует несколько интересных легенд. По одной из них, в песках покоится гигант. Но есть и другие.

Легенда о жене злого хана

Эта легенда гласит, что в основании бархана Сарыкум скрыта молодая Заядет — жена жестокого и властного хана. После долгого похода хан начал сомневаться в верности супруги. В приступе ярости он отдал приказ похоронить Заядет живой на берегу моря. Ее скорбящие подруги каждый вечер приносили туда желтый песок — это и стало причиной появления бархана Сарыкум в Дагестане.

Легенда о двух братьях

По одному из местных преданий, Сарыкум — результат соревнования двух братьев за невесту, которая жила в замке в середине глубокого озера. Ее рука должна была достаться тому из них, кто сможет превратить воду в твердь. И один из братьев заказал у кузнеца могучий меч, чтобы завалить озеро камнями, а второй — набрал на берегу Каспийского моря песка в большой мешок, но выронил его по дороге, когда услышал грохот скал, расколотых тем самым мечом.

Где находится бархан Сарыкум

Бархан Сарыкум расположен в Кумторкалинском районе Дагестана, примерно в 30 километрах от Махачкалы. Сезон на бархане длится практически круглый год, но лучшее время для посещения — апрель-май и с сентября по начало ноября, когда здесь самая комфортная погода и немного туристов.

По словам PR-менеджера MTC Travel Анастасии Яковлевой, жилье в Махачкале в это время можно забронировать от 1,5 тысяч рублей в сутки за двоих, билеты на рейс из Москвы и обратно обойдутся от 8 тысяч рублей с человека.

Как добраться до Сарыкума

Автомобиль

От Махачкалы до бархана Сарыкум — примерно 30 километров к северо-западу. Ехать удобнее всего на автомобиле по Хасавюртовскому шоссе: поездка из центра столицы Республики займет около часа.

Автобус / Маршрутка

На общественном транспорте добраться до Сарыкума дольше и труднее. Если вы решили воспользоваться автобусом или маршруткой, то они отправляются от северного автовокзала Махачкалы и следуют до поселка Коркмаскала. Там до бархана вам придется либо пройти пешком, либо вызвать такси.

Поезд

На поезде из Махачкалы вы можете выйти на станции «Шамхал», а дальше ехать к бархану Сарыкум на такси или поймать до него попутку.

Вблизи бархана Сарыкум — несколько населенных пунктов, в том числе Коркмаскала, Тюбе и Ленинкент, где для туристов доступны различные варианты размещения, рассказывает Дарья Шулик. Так, в Тюбе можно остановиться в четырехзвездочном отеле, где стоимость проживания начинается от 3 тысяч рублей за ночь. В Ленинкенте цена за ночь в отеле начинается от 3,6 тысячи рублей.

Ближайший населенный пункт к бархану — Коркмаскала, там можно найти бюджетный вариант проживания в гостинице с ценами от 1,5 тысяч рублей за ночь. Впрочем, для тех туристов, которые хотят устроить себе путешествие «под ключ», есть и более простой вариант — покупка экскурсионного тура.

«Стоимость таких туров на одного человека без авиаперелетов или железнодорожных билетов начинается от 3,3 тысяч рублей, включая транспортное обслуживание, обед и услуги гида-экскурсовода», — отмечает Ксения Андрианкова.

Бархан Сарыкум: погода

Бархан Сарыкум отличается уникальным климатом, который значительно выделяется на фоне окружающих территорий. С мая по октябрь средняя температура воздуха составляет около плюс 20 градусов, а в летний период может достигать впечатляющих плюс 60 градусов. Песок, нагреваясь уже с середины весны, держит температуру около плюс 30 градусов. Однако, раскаленный за день, ночью он остывает — и это спасает от духоты.

В то же время здесь практически не бывает морозов — редко бывает холоднее минус пяти градусов. Вероятно, так происходит из-за тепла, которое глина и песок успевают накопить в жаркий сезон. При этом вне зависимости от времени года погода на бархане может меняться быстро и резко — поэтому в поездку на Сарыкум стоит взять ряд вещей для комфортного путешествия:

Удобную обувь;

Головной убор;

Солнцезащитный крем;

Теплую одежду с ветрозащитой — она понадобится в случае похолодания, если путешествие приходится на раннюю весну или на позднюю осень.

Стоит отметить, что Сарыкум уникален не только своим климатом — это настоящее чудо природы, уголок пустыни посреди гор и степей со свойственной ей флорой и фауной, в том числе краснокнижной. Ученые насчитывают на бархане более 279 видов растений (среди них редкие арахис и остродольный ирис), а также до 1000 видов животных, например:

Мохноногие тушканчики и камышовые коты;

Ежи, куницы, шакалы, волки, лисы и барсуки;

Птицы — редкие змееяд, стервятник и черный гриф, а также филины, орлы, ястребы, дятлы и степные жаворонки.

Посетители бархана могут встретить и редкую средиземноморскую черепаху (Testudo graeca), находящуюся под охраной как редкий вид. Кроме того, на вершине бархана часто встречаются ящерицы-круглоголовки, которые мастерски зарываются в песок.

«Некоторые из видов, обитающих на бархане Сарыкум, являются редкими представителями фауны, так что важно с осторожностью и уважением относиться к местным обитателям», — отмечает представитель «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик.

Что посмотреть на бархане Сарыкум

Бархан Сарыкум — одно из природных чудес Дагестанского заповедника, вход на территорию которого платный. Локация благоустроена, здесь имеются:

1. Экотропа

Для посетителей бархана организована специальная дорожка — металлическая тропа с поручнями, слегка приподнятыми над поверхностью песков. Это помогает легко подняться на вершину бархана, а также по пути не заблудиться. Путь к вершине занимает около 40−50 минут.

2. Смотровая площадка

На самой вершине бархана располагается смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Как отмечает Дарья Шулик, лучшее время для визита на Сарыкум — это закат, когда природа особенно красива, и можно насладиться уникальным видом на пустынные просторы среди предгорий.

3. Музеи

У подножия бархана расположен Музей природы, посвященный уникальному местному растительному и животному миру. Юилет туда можно приобрести на входе. А рядом с парковкой для посетителей открыт небольшой живой уголок с птицами.

Интересные факты о бархане Сарыкум