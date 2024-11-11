ФАС и Минтранс разработали рекомендации для урегулирования цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс разработали совместные рекомендации, которыми авиакомпании должны руководствоваться при определении цен на авиабилеты. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале ФАС.

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Документ направлен авиаперевозчикам. Для прозрачности ценообразования в коммерческой политике авиакомпании должна быть описана методика определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов в экономклассе с наглядными примерами. Рекомендовано также «увеличить разнообразие тарифных групп», чтобы дать пассажирам «удобное продуктовое предложение дополнительных услуг».

По замыслу чиновников, перевозчики должны будут размещать на своих сайтах декларацию о применяемых ими методах динамического ценообразования и «подходах к реализации распродажных акций», чтобы «повысить осведомленность граждан о способах сэкономить при покупке авиабилетов».

Это может несколько снизить градус недовольства «слишком дорогими» авиабилетами со стороны депутатов, которые предлагают ввести фиксированные цены, но вряд ли приведет к снижению тарифов.

У наблюдаемого в последнее время роста стоимости авиабилетов масса объективных обоснований. В частности, из-за антироссийских санкций в разы подорожали запчасти для иностранных самолетов, поставлять их в нашу страну приходится хитрыми окольными путями. Увеличивается стоимость авиакеросина и аэронавигационного обслуживания. В условиях инфляции авиакомпаниям приходится поднимать зарплаты персоналу. Наконец, действующая ключевая ставка Центробанка – 21%, предпосылок к ее скорому снижению пока нет, коммерческие кредиты обходятся компаниям еще дороже, от 25% годовых.

Напомним, «Аэрофлот», например, еще в конце весны отчитался перед ФАС о своей ценовой политике. А в недавних комментариях к своему финансовому отчету за 9 месяцев текущего года пояснил, что полученная в этот период чистая прибыль, 26,3 млн руб., пойдет на «покрытие инвестиционных потребностей – финансирование программы капитальных затрат, закупку запчастей для поддержания летной годности, замену основных IT-систем на отечественные программные продукты и т. д.». Рост чистой прибыли необходим для долгосрочной устойчивости компании. Без сомнения, такие же аргументы относительно причин удорожания авиабилетов могут привести и другие перевозчики.

Специалисты в области авиации полагают, что самым непродуктивным решением проблемы высоких тарифов стало бы нерыночное регулирование ценового потолка на авиабилеты. В этом случае авиакомпаниям попросту придется поставить «на бетон» часть своего авиапарка, что приведет лишь к острому дефициту перевозки – формально недорогие рейсы станут физически недоступны.

По мнению вице-президента РСТ и председателя совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрия Горина, необходимо усиление господдержки авиакомпаний, расширение субсидий для пассажиров – прежде всего социально незащищенных групп населения. А ключевой вопрос – поставки перевозчикам отечественных самолетов, они должны начать поступать в парки хотя бы к 2027 году, так как с этого времени ожидается активное выбытие иностранных лайнеров, и дефицит предложения на рынке может негативно сказаться на ценах билетов.