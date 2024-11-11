Между Грозным и Сургутом запустят дополнительные авиарейсы

Авиакомпания Utair («Ютэйр») в конце ноября запустит дополнительный рейс Сургут — Грозный. Перелеты между крупнейшим городом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и столицей Чечни будут теперь выполняться и по вторникам.

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«С 26 ноября Utair запустит дополнительный еженедельный рейс из Сургута в Грозный по вторникам. Также авиакомпания продолжит выполнять полеты в столицу Чеченской Республики один раз в две недели по субботам», — сообщается на сайте авиаперевозчика.

Из Сургута рейсы будут отправляться в 09:05 по местному времени (07:05 по московскому), из Грозного — в 12:35. Время в пути составит 4 часа 15 минут. Билеты уже в продаже.

Перелеты будут выполняться еженедельно, кроме периода с 24 декабря по 14 января.

В компании также напомнили, что в Грозный ежедневно выполняются рейсы из Москвы и Стамбула, а из Баку и Дубая в чеченский аэропорт самолеты летают два раза в неделю.