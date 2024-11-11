По программе «‎Дети Арктики» отдохнуло свыше 20 тысяч детей

Живущие в Арктической зоне РФ 24 тыс. школьников 5-8 классов отдохнули на Черном, Азовском, Каспийском, Японском морях, в Республике Адыгея и курортах Кавказских Минеральных Вод с 2022 года по программе "Дети Арктики", сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

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«‎24 тыс. детей отдохнули на юге по программе "Дети Арктики" с 2022 года», — говорится в сообщении.

В 2024 году на море побывали 7,5 тыс. детей. По данным пресс-службы, в 2024-2027 годах на программу ежегодно будет выделено 500 млн рублей.

Ранее пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что девять групп школьников планируется направить в Арктику в 2025 году для знакомство с макрорегионом и посещения крупнейших производственных предприятий.

Программа "Дети Арктики" позволяет школьникам 5-8-х классов, проживающим на территории Арктической зоны РФ, получить путевку в лагерь, расположенный на курортах России. Путевка и проезд к месту отдыха и обратно оплачивается полностью за счет государства. Для участия в программе необходимо подать заявление от родителей.