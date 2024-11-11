Названы самые популярные у российских туристов новогодние направления

Лидером новогодних направлений у российских туристов в 2024 году стал Краснодарский край – об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, пишет «Парламентская газета».

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Выбирающие этот регион туристы делятся на два потока, отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Это горнолыжники, которых интересуют трассы Красной Поляны, и отдыхающие, в чьих планах – прогулки, аттракционы, шопинг и рестораны.

Примерно одинаков спрос на Москву и Санкт-Петербург. Туроператоры ожидают, что ближе к новогодним праздникам второе место в рейтинге займет Москва, а Санкт-Петербург займет третью строчку. В эти города туристы обычно приезжают на три-четыре дня.

На четвертое место среди направлений новогоднего отдыха эксперты поставили Кавказские Минеральные Воды. За длинные новогодние выходные в здешних санаториях можно будет и отдохнуть, и пройти курс лечения.

Замыкают первую пятерку новогодних направлений путешествия в Великий Устюг, где отдыхающих ждут в вотчине Деда Мороза.

Кроме того, у россиян остаются востребованными зарубежные поездки, в том числе в Египет, Таиланд, ОАЭ. Туроператоры отмечают также рост интереса к материковому Китаю. Наибольшей популярностью пользуются новогодние программы с посещением Пекина и Шанхая.

Ранее развитие туризма обсудили участники Евразийского экономического форума. По его результатам туркомпании ЕАЭС представят пакеты, с помощью которых жители евразийского пространства смогут открыть для себя новые страны.