Цейское ущелье: как увидеть самые красивые места за один день

Цейское ущелье — одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Северной Осетии. Завораживающие виды, величественные горы, знаменитые ледники. И всю эту красоту можно увидеть за один день.

© ТАСС

09:00 — завтрак по-осетински

В путь мы отправляемся из Владикавказа, но перед поездкой надо подкрепиться. Завтраки подают в большинстве заведений города, в том числе расположенных в историческом центре. Например, в «63 кафе» на ул. Коцоева, 63, с 9:00 можно заказать драник с крабом или сырные лепешки на выбор: с мортаделлой и грибами, с шакшукой или с моцареллой и песто.

В кофейне «Бонвæрнон», чье название переводится как «утренняя звезда», на завтрак дзыкка — старинное осетинское блюдо, которое готовится из сыра, муки и сметаны. На десерт можно заказать национальный пирог с вишней — балджын. Кофейня расположена на ул. Гапо Баева, 21, и работает с 8:00.

Другое заведение с национальной кухней, Gælæbu Bakery, находится в историческом здании 1910 года на ул. Гаппо Баева, 13. На завтрак подают пироги, поджаренные на сливочном масле, с ломтиками осетинского сыра, национальным соусом, с ассорти зелени и с отварной говядиной в ароматном бульоне. В дополнение — чай из горных трав и мед.

Пока готовится завтрак, можно выбрать себе что-то на память из мерча заведения или спуститься во дворик Dolce Far Niente. Он вымощен кирпичами дореволюционной эпохи, на них — клейма не менее десяти производителей. Здесь также можно увидеть старинные чугунные люки и черепицу, мозаику иконописца Самсона Марзоева и работу современного художника Ирины Яковлевой.

Дворик украшает бронзовая фигура ювелира, когда-то жившего в этом месте. В руках у мужчины — найденное во время ремонта кольцо. Если верить городской легенде, каждая незамужняя девушка, которая примерит это старинное украшение, обязательно обретет семейное счастье.

10:30 — Аланский Богоявленский женский монастырь

В часе езды от Владикавказа у въезда в Алагирское ущелье находится Аланский Богоявленский женский монастырь. Угловые башни его ограды выложены булыжником в стиле традиционных осетинских горных жилищ.

На ухоженной территории можно насладиться тишиной, впитать духовную энергию и узнать много интересного о православной Осетии. Недалеко от храма расположен святой источник.

11:30 — остановка у одного из крупнейших конных памятников в мире

Монумент скульптора Николая Ходова на Транскавказской автомагистрали в Алагирском районе просто невозможно не заметить. Памятник Уастырджи — самому почитаемому святому в осетинском пантеоне — весом 28 тонн расположен прямо в скале. Высота головы коня — 6 метров, а размер копыта — 120 сантиметров.

Место выбрано не случайно: неподалеку находится святилище. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. В XIV веке путники молились ему в этом святилище о благополучном возвращении домой. Традиция просить удачи в дороге сохранилась и по сей день.

12:15 — дорога в Цей

Забиваем в навигаторе Бурон и любуемся видами по пути. Недалеко от поселка есть несколько арт-объектов. «Природа в наших руках» — две трехтонные ладони из белого армированного бетона, внутри которых сосна из местного заповедника, и гигантский «Рог изобилия», подвешенный прямо к скале.

Впереди еще 12 красивейших километров по серпантину, когда виды меняются буквально каждую минуту. С дороги можно увидеть памятник покровителю охотников Афсати. Не поленитесь до него прогуляться. Почтенный старец возвышается среди горных вершин, восседая на постаменте и опираясь на посох.

Осетины с почтением относятся к этому святому. В древние времена ни одна охота не обходилась без ритуалов, посвященных Афсати. Часть добычи в знак уважения к святому дарили первому встречному, чтобы в следующий раз удача не отвернулась.

13:00 — прогулка на высоте

Горные вершины и хвойные леса Цея лучше всего рассматривать с верхней станции канатной дороги к Сказскому леднику. Она расположена на высоте 2500 метров и работает круглогодично. Туристический билет включает в себя подъем и спуск и стоит 700 рублей в будни и 800 рублей в выходные.

За 20 минут канатка преодолевает более 1,5 км вдоль реки Цейдон. По пути обратите внимание на гору Монах, получившую название из-за схожести с мужчиной в монашеском одеянии.

С горой связано множество легенд. По одной из них, в давние времена в ущелье обитал сказочный тур с золотыми рогами. Многие охотники пытались поймать его, но удалось это лишь юноше, который поклялся в случае успеха принести тура в жертву. Но парень не сдержал слово и оставил волшебные золотые рога себе. Поступок оскорбил святого Георгия, и он превратил охотника в скалу.

С верхней станции открывается потрясающий вид на горные вершины и Сказский ледник — один из самых доступных в Северной Осетии. К нему ведет тропа. Если с нее посмотреть вниз, увидите огромную морену ледника и грот, в котором берет начало река Сказдон. Туда также проложена тропа, но помните о безопасности. К гроту нельзя подходить ближе чем на 50 метров из-за падающих камней.

15:30 — спуск с гор

Затягивать с обратной дорогой не стоит: в горах темнеет рано. По пути можно остановиться в Буроне и перекусить осетинскими пирогами с горячим чаем. В поселке несколько маленьких придорожных кафешек с удивительно вкусной едой. Видимо, горный воздух делает свое дело.

17:00 — согреваемся в термах

Перед возвращением во Владикавказ можно заехать в Верхний Бирагзанг. Там находятся термальные источники — гордость региона. Считается, что благодаря гидро-карбонатному составу они восстанавливают здоровье и придают сил. Это как раз то, что нужно после насыщенной турпрограммы.

Термы работают круглый год с 6:00 до 22:00. В понедельник и пятницу по утрам бассейны наполняют после чистки, так что приезжать следует попозже. Температура воды — около 40 градусов. Час пребывания в бассейне и еще час на территории источников стоит 500 рублей с человека.

19:00 — возвращение в отель

Час в пути — и вы во Владикавказе. На ужин можно продолжить знакомство с блюдами кавказской кухни и попробовать, например, мясо по-горски в «Чегери Family» на набережной Владикавказа (ул. Колка Кесаева, 176). Вся продукция в ресторане халяль, а в заведении нет алкоголя.

Национальная кухня представлена также в кафе «Къона» (пр. Коста, 258), что в переводе с осетинского — очаг. Интерьер соответствующий: надочажная цепь, фрагменты вязи, старинные костюмы. На фоне всегда звучит осетинская музыка.

Любители живых выступлений могут поужинать в ресторане «Куырой». Заведение с авторской кухней расположено в здании исторической мельницы на ул. Коцоева, 28. В меню — блюда, сочетающие старинные традиции и современные тенденции.