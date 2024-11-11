В заказнике «Коккоревский» появилась новая экотропа

В заказнике «Коккоревский», расположенном на берегу Ладожского озера, открыли новую экотропу «Озеро Шимпалатовское». Протяженность маршрута составляет 2,5 километра.

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Проект стал 49-м подобным экологическим маршрутом, созданным в Ленинградской области.

По всей длине экотропы обустроены площадки для отдыха и фотозоны, откуда можно наблюдать за редкими водоплавающими птицами и любоваться природными ландшафтами.

Вход на тропу свободный для всех посетителей, сообщает «Петербург2».

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