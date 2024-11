16 отелей Екатеринбурга попали в список лучших в России

Екатеринбургские отели попали в лонг-лист Всероссийской гостиничной премии WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD. Из более 500 претендентов по всей России в список попали 16 отелей уральской столицы, как сообщает сайт национальной премии.

На звание «Лучшего отеля страны» претендуют известные отели: пятизвёздочные «Атриум Палас Отель», Ramada by Wyndham Yekaterinburg, «Резиденция» и Hyatt Regency Ekaterinburg, четырёхзвёздочные «Екатеринбург», SLIDE, «Онегин», Hyatt Place Ekaterinburg, «Московская горка by USTA Hotels», Four Elements Ekaterinburg и «Novotel Екатеринбург Центр» и даже трёхзвёздочные «Дом Советов», ДИВС, «Центральный by USTA Hotels», «Парус» и TENET.

Список претендентов составляли эксперты гостиничной индустрии, которые, как заявляют, пользовались только собственными впечатлениями и знаниями. Победить сможет даже трёхзвёздочный отель: на премию не влияют ни количество звёзд, ни местоположение, ни дополнительный сервис для гостей. В первую очередь экспертами оценивается уровень заботы отеля о клиентах.

